Xuất hiện chiếc máy tính bảng giá phổ thông, pin chờ được hơn 3 tháng

Honor vừa giới thiệu mẫu máy tính bảng Pad X8b với màn hình Eye Comfort FullView kích thước 11-inches, độ phân giải 1.920 x 1.200 pixels, tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt 84% và tần số quét 90Hz. Màn hình này được trang bị các công nghệ bảo vệ mắt gồm Ambient Light Eye Care, chế độ đọc sách E-Ink Mode cùng chứng nhận giảm ánh sáng xanh và khử nhấp nháy từ TÜV Rheinland.

Máy tính bảng Honor Pad X8b.

Về hiệu năng, Pad X8b sử dụng bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 680 4G. Con chip này được trang bị CPU 8 nhân gồm 4 nhân Cortex-A73 xung nhịp 2,4GHz và 4 nhân Cortex-A53 xung nhịp 1,9GHz, đi kèm GPU Adreno 610 phục vụ các tác vụ giải trí, đa phương tiện và làm việc hằng ngày.

Máy được tích hợp viên pin dung lượng 10.100mAh. Theo thông số từ nhà sản xuất, thiết bị có thể duy trì thời gian chờ lên tới 97 ngày (tức hơn 3 tháng) hoặc phát video trực tuyến liên tục trong khoảng 21 giờ sau mỗi lần sạc đầy.

Honor Pad X8b có thiết kế thân kim loại với trọng lượng 499g và độ dày 7,25mm. Khung máy áp dụng công nghệ vật liệu nén tích hợp nhằm tăng cường độ bền cấu trúc. Thiết bị đã đạt các chứng nhận về khả năng chống rơi và chịu lực ép từ tổ chức SGS của Thụy Sĩ.

Về âm thanh, sản phẩm được trang bị hệ thống 4 loa kết hợp công nghệ Honor Sound. Máy đạt chứng nhận Hi-Res Audio và hỗ trợ tính năng tối ưu giọng nói nhằm tăng cường âm trung, đồng thời giảm tiếng ồn nền trong quá trình nghe nội dung hoặc hội thoại.

Thiết bị vận hành trên hệ điều hành MagicOS 10.0 dựa trên Android. Một số tính năng đáng chú ý trên MagicOS 10.0 gồm App Extender giúp mở rộng không gian hiển thị đối với các ứng dụng chưa hỗ trợ chế độ ngang; Multi-Window cho phép mở đồng thời tối đa ba ứng dụng trên cùng một màn hình; One-Swipe Split-Screen hỗ trợ kích hoạt chế độ chia đôi màn hình bằng thao tác vuốt.

Thiết bị còn được tích hợp không gian Honor Kids dành cho trẻ em, cho phép phụ huynh quản lý thời gian sử dụng, thiết lập danh sách ứng dụng được phép truy cập, theo dõi hoạt động sử dụng và lựa chọn nội dung phù hợp với trẻ.

Honor Pad X8b có giá tham khảo từ 7 triệu đồng. Ở phân khúc giá này, sản phẩm phải đối đầu trực tiếp với nhiều mẫu máy tính bảng Redmi Pad của Xiaomi hay Huawei MatePad vốn cũng tập trung vào các tính năng bảo vệ mắt và không gian học tập, giải trí dành cho trẻ em.