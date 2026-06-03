15 sản phẩm sẽ được Apple công bố vào nửa cuối năm nay

Khi nửa đầu năm 2026 sắp kết thúc, Apple vẫn khá im lặng trong khi chúng ta chờ đợi những sản phẩm lớn ra mắt vào mùa thu. Hội nghị các nhà phát triển WWDC 2026 đang đến gần vào tháng Sáu và như thường lệ, sự kiện này đánh dấu sự chuyển giao giữa những tháng ảm đạm của Apple và những tháng sôi động.

Chuyên trang Tom's Guide dự đoán Apple sẽ ra mắt ít nhất 15 thiết bị mới từ nay đến cuối năm.

Ảnh minh họa.

Các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone Fold - Tháng 9

Nhìn chung, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có lẽ sẽ không khác biệt nhiều so với các phiên bản iPhone 17. Một màu sắc mới, chip tốt hơn, nút điều khiển camera được cải tiến và Dynamic Island nhỏ hơn đều nằm trong kế hoạch. Những nâng cấp này khá tốt nhưng không quá thú vị.

Ảnh concept iPhone Fold.

iPhone 18 sẽ là một năm chuyển tiếp cho đến khi iPhone kỷ niệm 20 năm vào năm 2027 ra mắt.

Tuy nhiên, tin tức lớn hơn là Apple dự kiến ​​chia việc phát hành iPhone 18 Series thành hai giai đoạn: các mẫu iPhone Pro ra mắt năm nay và iPhone 18, iPhone 18 Plus và iPhone 18e ra mắt vào mùa xuân năm sau.

Cũng vào tháng 9 năm nay, iPhone Fold (hoặc iPhone Ultra) sẽ là tâm điểm chú ý khi Apple bước chân vào thị trường điện thoại màn hình gập.

Chiếc iPhone màn hình gập này sẽ có màn hình không có nếp gấp, kích cỡ 7,7 inch, gợi nhớ đến iPad mini. Theo các nguồn tin, Apple đang phát triển iOS 27 dành riêng cho iPhone màn hình gập.

Apple Watch - Tháng 9

Không giống như dòng iPhone 18, có rất ít tin đồn về Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4. Thông thường, chúng sẽ ra mắt vào tháng 9 cùng với iPhone.

Ảnh minh họa.

Apple Watch Series 12 có thể sở hữu công nghệ cảm biến toàn diện mới ở mặt dưới, bao gồm một mảng tám cảm biến mới. Công nghệ này sẽ cho thấy các chỉ số sức khỏe mới. Thêm vào đó, ứng dụng Sức khỏe sẽ được cải tiến với tính năng trợ lý sức khỏe cá nhân hóa được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, Apple Watch Series 12 sẽ phần lớn giống với Series 11.

Apple Watch Ultra 4 có thể ra mắt trong năm nay. Nếu không, chúng có thể xuất hiện vào năm 2027. Về thiết kế, đồng hồ sẽ có vỏ mỏng hơn, cảm biến vân tay và cảnh báo huyết áp được cải tiến.

iPad - Tháng 9/Tháng 10

iPad mini là một trong những máy tính bảng tốt nhất hiện nay và phiên bản thứ tám có thể ra mắt trong năm nay. Apple không có lịch trình phát hành nhất quán cho các dòng iPad nhỏ gọn của mình nhưng hầu hết các tin đồn cho thấy iPad mini 8 có thể ra mắt vào khoảng tháng 10, hoặc cuối tháng 9.

Ảnh minh họa.

Có tin đồn cho hay, iPad Mini 8 sẽ được trang bị chip A20 Pro, cùng chip với dòng iPhone 18 Pro. Đây cũng có thể là chiếc iPad mini đầu tiên có màn hình OLED.

Còn đối với iPad 12 lớn hơn, phiên bản tiêu chuẩn sẽ được tích hợp chip A19. Đây sẽ chỉ là một bản nâng cấp đơn giản với các tính năng Apple Intelligence và chip không dây N1 của Apple. Về thiết kế, chúng sẽ giống như phiên bản tiền nhiệm.

MacBook Pro M6 màn hình OLED và các máy Mac khác - Tháng Mười

Ảnh minh họa.

Nếu ra mắt trong năm nay, Apple có thể trình làng ít nhất bốn thiết bị Mac, nhiều khả năng là vào tháng Mười. Thiết bị thú vị nhất là MacBook Pro M6 với màn hình OLED.

Mac Studio, Mac mini, iMac, MacBook Pro M6

Ngoài MacBook, tất cả các thiết bị khác có thể chỉ là nâng cấp chip từ phiên bản hiện tại lên dòng M5.

Phiên bản MacBook Pro có thể được đặt tên mới là MacBook Ultra, phân biệt với MacBook Neo, một phiên bản cao cấp hơn nữa của Pro. MacBook Ultra sẽ có màn hình OLED và chip M6 mới. Thiết kế của dòng MacBook năm nay sẽ tương tự như bản tiền nhiệm. Những nâng cấp chủ yếu tập trung vào màn hình cảm ứng và chip.

Thiết bị nhà thông minh

Theo các tin đồn, Apple đang phát triển bộ thiết bị nhà thông minh riêng của mình, bao gồm cả HomePod được nâng cấp. Bản cập nhật này có thể bao gồm HomePod mini mới, HomePod 3 mới và Home Hub.

Bản cập nhật cho đầu thu Apple TV 4K được chờ đợi từ lâu cũng sẽ là một phần của bản cập nhật này với các tính năng mới nhằm kết nối chúng với hệ thống của bạn.

Các chuyên gia cũng kỳ vọng Apple sẽ trang bị cho Apple TV thế hệ tiếp theo con chip A17 Pro. Thiết bị cũng có thể được trang bị chip N1 cho kết nối Wi-Fi và Bluetooth.

Tuy nhiên, tất cả điều này phụ thuộc vào việc Apple cuối cùng đã tìm ra cách giải quyết vấn đề Apple Intelligence và Siri hay chưa.

Ngoài ra, Apple có thể đang phát triển một camera an ninh thông minh và chuông cửa Face ID. Công ty đã phát triển những thiết bị này vào cuối năm 2024.