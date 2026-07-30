Đột phá robot có làn da thông minh, biết “đau” và phản ứng khi bị đụng chạm

Mẫu robot hình người mới mang tên Gene.01 vừa chính thức ra mắt tại hội nghị Advancing AI của AMD tổ chức ở San Francisco. Điểm nhấn ấn tượng nhất của thiết bị là lớp cảm biến tích hợp trên cánh tay mang tên "làn da thông minh". Lớp da này mang lại cảm giác tiếp xúc mềm mại tương tự chất liệu cao su tổng hợp neoprene dùng trong các bộ đồ lặn chuyên dụng.

Robot Gene.01 sở hữu làn da thông minh.

Hệ thống cảm biến tiếp xúc có khả năng nhận biết chính xác vị trí cùng mức độ lực tác động lên bề mặt da robot. Khi ngón tay ấn vào, mô hình 3D của robot trên màn hình lập tức sáng lên sắc xanh lam tại đúng vị trí chịu lực. Lực bóp càng mạnh thì màu xanh hiển thị trên màn hình sẽ càng đậm, phản ánh mức độ tác động theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, hệ thống cảm biến tiệm cận hay còn gọi là cảm biến thời gian bay ToF giúp phát hiện vật thể ở cự cự gần. Chúng hoạt động bằng cách phát ra ánh sáng vô hình và đo thời gian ánh sáng phản xạ trở lại cảm biến. Khi đưa tay lại gần, màn hình sẽ hiển thị chùm điểm dày đặc và tán rộng ra khi di chuyển tay ra xa.

Sự kết hợp giữa hai loại cảm biến giúp thiết bị tránh va chạm và duy trì các tương tác an toàn, nhẹ nhàng với con người. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở việc xử lý lượng dữ liệu cảm giác này để đưa ra quyết định tức thì. Nhà sản xuất Generative Bionics đang tập trung tối ưu hóa bài toán này để áp dụng vào thực tế sản xuất.

Màn hình phía sau Gene.01 hiển thị cách các cảm biến chạm và cảm biến tiệm cận đang cảm nhận môi trường trong thời gian thực.

Gene.01 đóng vai trò là nền tảng khởi đầu để tùy biến robot hình người theo từng nhu cầu riêng biệt của khách hàng. Diện tích da thông minh, vị trí lắp đặt cũng như loại bàn tay hay bộ tác động cuối sẽ linh hoạt thay đổi theo từng nhiệm vụ. Công nghệ này kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới nơi robot có thể làm việc bên cạnh con người.