iPad Pro M5 sắp có "đối thủ" mạnh đến từ Samsung

Vào tháng 2 vừa qua, nhiều tin đồn về dòng Galaxy Tab S12 đã xuất hiện. Giờ đây, sản phẩm đang tiến gần hơn đến ngày ra mắt.

Quá trình thử nghiệm phần mềm đã bắt đầu

Vào ngày 24/4/2026, nguồn tin SammyGuru đã phát hiện ra chiếc Galaxy Tab S12 Ultra (có số model SM-X946B) trên máy chủ thử nghiệm của Ấn Độ với số hiệu bản dựng phần mềm là X946BXXU0AZDN.

Galaxy Tab S11 Ultra.

Điều đó cho thấy Samsung đã khởi động giai đoạn thử nghiệm cho chiếc máy tính bảng Ultra của mình hoặc đã bắt đầu thử nghiệm phần mềm cho thiết bị. Giới chuyên gia kỳ vọng, Galaxy Tab S12+ cũng sẽ ra mắt trong năm nay.

Các thông tin rò rỉ trước đó cho thấy, Galaxy Tab S12+ có thể sở hữu viên pin dung lượng 10.500-10.600mAh, tăng từ 10.090mAh trên Galaxy Tab S10+.

Ngày ra mắt dự kiến

Samsung dự kiến ​​ra mắt các thiết bị màn hình gập mới của mình vào khoảng tháng 7-8 năm 2026. Thông thường, hãng sẽ công bố các thiết bị đeo thế hệ tiếp theo trong sự kiện Unpacked của Galaxy Z Fold/ Galaxy Z Flip.

Tuy nhiên, đối với máy tính bảng, Samsung không tuân theo một mô hình ra mắt nhất quán. Dòng Galaxy Tab S9 được ra mắt cùng với Galaxy Z Fold 5 trong khi Samsung Galaxy Tab S10 có sự kiện Unpacked riêng.

Nếu cách tiếp cận này được duy trì, Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra sắp ra mắt có thể được giới thiệu vào tháng 9 năm 2026. Đến lúc đó, phiên bản One UI 9 ổn định có thể đã được phát hành, các thiết bị có thể được bán ra với phiên bản Android mới nhất ngay từ khi xuất xưởng.

Những thay đổi nhỏ hay một bản nâng cấp toàn diện?

Ngoài tin đồn về việc tăng dung lượng pin (trên Galaxy Tab S12+), thông tin về dòng máy tính bảng cao cấp sắp ra mắt của Samsung khá hạn chế.

Với cách tiếp cận gần đây của Samsung đối với máy tính bảng, khó có khả năng Samsung sẽ quay lại với chip Qualcomm cho dòng Galaxy Tab S12.

Ngoài ra, về kích thước, "gã khổng lồ" công nghệ này cũng đã giữ nguyên kích thước màn hình kể từ Galaxy Tab S8, ra mắt vào tháng 2/2022.

Do đó, dòng sản phẩm sắp tới có thể giống hệt về mặt hình ảnh với thế hệ trước (và thế hệ trước nữa). Tuy nhiên, cho đến nay, Galaxy Tab S của Samsung vẫn được coi là lựa chọn thay thế iPad tốt nhất dành cho người dùng Android.

Tin đồn về giá bán

Cách đây không lâu, Samsung đã âm thầm tăng giá một số thiết bị (bao gồm cả máy tính bảng) tại Mỹ. Việc tăng giá đã đẩy giá của Galaxy Tab S10+ và Galaxy Tab S11 Ultra lên cao.

Giả sử Samsung bổ sung những nâng cấp bất ngờ (ví dụ, màn hình OLED kép hoặc khả năng sạc 80W), Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra hoàn toàn có thể ra mắt với giá cao hơn từ 100 đến 150 USD (2,6 - 3,9 triệu đồng) so với thế hệ tiền nhiệm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về dòng sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.