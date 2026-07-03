Ra mắt máy tính bảng chơi game làm mát cực tốt của Red Magic

Sau nhiều lần nhá hàng, Red Magic cuối cùng đã ra mắt máy tính bảng chơi game nhỏ gọn mới của mình tại thị trường Trung Quốc. Được đặt tên là Gaming Tablet 5 Pro, thiết bị này được trang bị phần cứng chơi game cao cấp, hệ thống làm mát mạnh mẽ và thiết kế ấn tượng.

Gaming Tablet 5 Pro.

Red Magic cho biết, Gaming Tablet 5 Pro sẽ được ra mắt toàn cầu với tên gọi Red Magic Astra 2 Gaming Tablet, giá bán và thời điểm ra mắt quốc tế sẽ được công bố vào ngày 17/7.

Gaming Tablet 5 Pro sử dụng màn hình OLED 9,06 inch, nhỏ hơn hầu hết các máy tính bảng thông thường và dễ cầm nắm hơn khi chơi game trong thời gian dài. Màn hình cung cấp độ phân giải 2.4K, tần số quét 185Hz và độ sáng tối đa lên đến 1.600 nit.

Tablet sử dụng giải pháp cảm ứng Synaptics S3930, có tốc độ lấy mẫu đa chạm 300Hz, phản hồi cảm ứng tức thời lên đến 2.000Hz và độ trễ đầu vào 1ms. Ngoài ra, sản phẩm còn có thuật toán cảm ứng ướt - giúp duy trì khả năng điều khiển khi ngón tay bị đổ mồ hôi. Sức mạnh đến từ Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp với chip chơi game RedCore R4 của Red Magic và hệ thống tối ưu hóa Energy Cube 3.0.

2 màu của Gaming Tablet 5 Pro.

Công ty đã mang hệ thống làm mát bằng chất lỏng chủ động từ các điện thoại chơi game cao cấp của mình lên Gaming Tablet 5 Pro. Hệ thống này có thể nhìn thấy qua mặt lưng trong suốt cùng với 11 đèn LED RGB để tùy chỉnh ánh sáng.

Máy tính bảng được trang bị pin 8.300mAh, sạc nhanh 80W cho phiên bản Trung Quốc, sạc ngược và hai cổng USB-C. Một cổng được đặt ở vị trí thuận tiện cho việc chơi game theo chiều ngang, giúp dây sạc ít bị vướng víu hơn.

Tại Trung Quốc, Gaming Tablet 5 Pro có giá khởi điểm 5.299 nhân dân tệ, tương đương 20,5 triệu đồng, có hai màu Đen và Bạc. Người mua trên toàn cầu sẽ biết thêm thông tin về phiên bản Astra 2 vào tháng 7.