Samsung sắp tung thêm một chiếc điện thoại màn hình gập độc đáo khác

Samsung vừa giới thiệu loạt điện thoại màn hình gập mới tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026. Trong đó, Galaxy Z Fold 8 chuyển sang thiết kế màn hình tỷ lệ 4:3 nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng. Tuy nhiên, theo các thông tin mới từ Hàn Quốc, đây có thể chưa phải là giới hạn mà Samsung hướng tới.

Galaxy Z TriFold.

Một báo cáo từ ETNews cho biết, Samsung đã bắt đầu giai đoạn phát triển ban đầu của thế hệ Galaxy Z TriFold tiếp theo – mẫu điện thoại màn hình gập ba sử dụng hai bản lề, có khả năng mở thành một màn hình gần tương đương máy tính bảng.

Nguồn tin cho biết, Samsung đã chia sẻ thông tin ban đầu về dự án với các nhà cung cấp linh kiện dù cấu hình cuối cùng vẫn chưa được quyết định. Nếu kế hoạch diễn ra đúng tiến độ, thiết bị có thể xuất hiện vào khoảng tháng 7/2027, cùng thời điểm Samsung giới thiệu dòng Galaxy Z 9.

Màn hình OLED gần 10 inch

Theo ETNews, Samsung đang hướng tới việc giữ kích thước màn hình tương đương thế hệ Galaxy Z TriFold đầu tiên.

Mẫu TriFold trước đây được trang bị màn hình OLED 9,96 inch ở mặt trong cùng màn hình ngoài 6,49 inch. Tương tự Galaxy Z Fold 8 vừa ra mắt, màn hình chính cũng sử dụng tỷ lệ 4:3, mang lại không gian hiển thị rộng và cân đối hơn so với thiết kế điện thoại màn hình gập dạng sách truyền thống.

Ảnh minh họa.

Việc duy trì tỷ lệ này có thể mang lại nhiều lợi ích cho người dùng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Đối với nhu cầu xem video, màn hình lớn giúp hiển thị nội dung rộng hơn, giảm cảm giác chật hẹp thường gặp trên smartphone. Khi chơi game, màn hình lớn tạo thêm không gian cho các chi tiết trong trò chơi cũng như các nút điều khiển.

Trong khi đó, với những người thường xuyên đọc sách điện tử, tài liệu hoặc lướt web, màn hình gần 10 inch cũng giúp hiển thị nhiều nội dung hơn trên mỗi trang, giảm số lần cuộn và tạo cảm giác gần giống một chiếc máy tính bảng.

Ở thế hệ đầu tiên, Galaxy Z TriFold từng gây ấn tượng khi mở hoàn toàn nhờ kích thước màn hình lớn. Tuy nhiên, thiết kế gồm ba phần màn hình và hai bản lề cũng khiến thiết bị nặng và dày hơn đáng kể so với các mẫu điện thoại màn hình gập thông thường.

Trong năm nay, Samsung đã cho thấy sự quan tâm nhiều hơn đến tỷ lệ màn hình khi Galaxy Z Fold 8 chuyển sang thiết kế ngắn hơn và rộng hơn thay vì kiểu dáng cao và hẹp trước đây.

Nếu Galaxy Z TriFold thế hệ mới tiếp tục được phát triển theo hướng này, người dùng có thể sở hữu một thiết bị có màn hình lớn hơn đáng kể nhưng vẫn giữ khả năng gập gọn để mang theo.

Từ thiết bị trình diễn công nghệ đến sản phẩm thương mại

Thế hệ Galaxy Z TriFold đầu tiên không được Samsung sản xuất với số lượng lớn.

Theo các nguồn tin trong ngành, hãng chỉ sản xuất khoảng 30.000 chiếc, chủ yếu nhằm giới thiệu năng lực công nghệ màn hình gập thay vì cạnh tranh doanh số với các mẫu flagship thông thường.

Galaxy Z TriFold.

Chính vì vậy, sản phẩm gần như đóng vai trò là một thiết bị trình diễn công nghệ hơn là dòng máy phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi ở thế hệ tiếp theo.

Nguồn tin của ETNews cho biết, Samsung đang cân nhắc tăng quy mô sản xuất sau khi đánh giá phản ứng của thị trường đối với mẫu Galaxy Z TriFold đầu tiên.

Nếu kế hoạch được triển khai, dòng điện thoại màn hình gập của Samsung có thể mở rộng lên 4 sản phẩm, gồm:

- Galaxy Z Flip dành cho người dùng yêu thích thiết kế gập vỏ sò nhỏ gọn.

- Galaxy Z Fold với màn hình rộng, hướng đến nhu cầu giải trí.

- Galaxy Z Fold Ultra, tập trung vào hiệu năng, đa nhiệm và camera.

- Galaxy Z TriFold, mang lại màn hình gần bằng máy tính bảng nhưng vẫn có thể gập để bỏ túi.

Việc bổ sung thêm một dòng sản phẩm mới cũng phản ánh xu hướng cạnh tranh ngày càng mạnh trên thị trường điện thoại gập. Các nhà sản xuất không chỉ cải thiện độ mỏng hay trọng lượng mà còn tìm cách mở rộng màn hình để phục vụ nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Dù vậy, Samsung vẫn còn nhiều thách thức nếu muốn đưa TriFold trở thành một sản phẩm thương mại thực sự. Thiết kế ba màn hình đòi hỏi hệ thống bản lề phức tạp hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về độ bền, trọng lượng, khả năng tối ưu phần mềm và chi phí sản xuất. Giá bán cũng sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng tiếp cận của người dùng.

Ngoài ra, Samsung cũng cần tối ưu trải nghiệm ứng dụng trên màn hình gần 10 inch để người dùng có thể khai thác hết lợi thế của thiết kế này.