Xếp hạng 4 iPad đáng mua nhất nửa đầu năm 2026

iPad đã thống trị thị trường máy tính bảng tại nhiều thị trường. Hãng sở hữu bộ ứng dụng dành riêng cho máy tính bảng hàng đầu, hệ điều hành dễ sử dụng và phần cứng chất lượng cao. Chuyên trang PC Mag đã đánh giá iPad và chọn ra 4 mẫu iPad tốt nhất theo từng mục đích sử dụng.

1. iPad 11 (2025): Lựa chọn cho số đông

Giá bán từ: 9,29 triệu đồng

iPad 11 là mẫu iPad phù hợp với phần lớn người dùng phổ thông nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng (nhờ chip A16), giá bán và trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Thiết bị sở hữu màn hình kích thước 11 inch vừa phải, đáp ứng tốt nhu cầu xem phim, học online, đọc tài liệu hoặc lướt web. So với các dòng iPad Pro hay iPad Air, phiên bản này có mức giá dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn đủ mạnh để xử lý các tác vụ thông thường như làm việc văn phòng, chỉnh sửa ảnh nhẹ hay chơi game giải trí.

Một trong những lợi thế lớn của dòng iPad tiêu chuẩn nằm ở thời lượng pin ổn định và hệ sinh thái ứng dụng phong phú của iPadOS. Người dùng học sinh, sinh viên hoặc gia đình có thể tận dụng thiết bị cho nhiều mục đích khác nhau mà không cần đầu tư quá cao.

Tuy nhiên, sản phẩm vẫn tồn tại một số giới hạn nhất định. Màn hình chưa đạt chất lượng hiển thị cao cấp như OLED trên iPad Pro và tần số quét tiêu chuẩn khiến trải nghiệm vuốt chạm không quá mượt.

2. iPad Air M4 (2026): Phù hợp cho sáng tạo và học tập

Giá bán từ: 16,29 triệu đồng

Nhìn chung, iPad Air M4 hướng tới nhóm người dùng cần hiệu năng mạnh hơn nhưng chưa muốn bước lên phân khúc iPad Pro đắt đỏ.

Điểm đáng chú ý nhất của sản phẩm nằm ở chip Apple M4, mang lại hiệu suất xử lý vượt trội cho các công việc như chỉnh sửa video, thiết kế đồ họa, dựng bài thuyết trình hoặc làm việc đa nhiệm. Với sinh viên ngành thiết kế, kiến trúc hay sáng tạo nội dung, iPad Air M4 trở thành lựa chọn khá cân bằng giữa sức mạnh và tính di động.

Thiết bị cũng hỗ trợ bút Apple Pencil và bàn phím rời, giúp biến iPad thành công cụ học tập hoặc làm việc linh hoạt hơn. Màn hình sắc nét cùng thiết kế mỏng nhẹ giúp người dùng dễ dàng mang theo tablet khi di chuyển.

3. iPad Pro M5 (2025) - Dành cho người dùng chuyên nghiệp

Giá bán từ: 28,09 triệu đồng

iPad Pro M5 là mẫu iPad cao cấp nhất hiện nay, hướng tới người dùng cần thiết bị thay thế laptop trong nhiều tình huống làm việc chuyên sâu. Sản phẩm nổi bật với chip Apple M5 mạnh mẽ, cho khả năng xử lý đồ họa và đa nhiệm ở mức rất cao. Đây là mẫu máy phù hợp với nhóm làm sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, dựng video 4K, chỉnh sửa ảnh RAW hoặc làm việc với các ứng dụng đồ họa phức tạp.

Màn hình chất lượng cao tiếp tục là điểm mạnh của dòng Pro. Người dùng có thể lựa chọn giữa phiên bản 11 inch và 13 inch. Màn hình có độ sáng lớn, màu sắc chính xác và tần số quét cao, mang lại trải nghiệm hiển thị nổi bật khi xem phim, chơi game hoặc làm việc thiết kế.

Ngoài hiệu năng, iPad Pro M5 còn được đánh giá cao ở khả năng kết hợp với phụ kiện như Magic Keyboard hay bút Pencil Pro. Khi ghép nối đầy đủ, thiết bị có thể thay thế laptop trong nhiều nhu cầu văn phòng và sáng tạo di động.

4. iPad mini (2024) - Máy tính bảng siêu nhỏ gọn

Giá bán từ: 17,59 triệu đồng

iPad mini 2024 tiếp tục là lựa chọn hiếm hoi trên thị trường dành cho người dùng thích máy tính bảng nhỏ gọn nhưng vẫn mạnh mẽ. Thiết bị có màn hình 8,3 inch - nhỏ hơn đáng kể so với các dòng iPad khác, giúp cầm nắm dễ dàng bằng một tay. Đây là ưu điểm lớn với người thường xuyên di chuyển, đọc sách điện tử, ghi chú nhanh hoặc sử dụng trong các chuyến du lịch.

Dù nhỏ gọn, iPad mini vẫn sở hữu hiệu năng mạnh đủ cho các nhu cầu giải trí và làm việc cơ bản nhờ tích hợp chip A17 Pro. Người dùng có thể xem video, chỉnh sửa tài liệu, chơi game hoặc sử dụng bút cảm ứng để ghi chú mà không gặp nhiều trở ngại.