Hình ảnh Galaxy Tab S12 Ultra rò rỉ, lộ thiết kế siêu mỏng

Nếu các thông tin rò rỉ chính xác, Galaxy Tab S12 Ultra sẽ chỉ được nâng cấp chủ yếu ở bộ xử lý, hầu hết các thông số còn lại vẫn được giữ nguyên.

Thiết kế gần như không đổi sau nhiều thế hệ

Những hình ảnh dựng dựa trên bản vẽ CAD vừa được chuyên gia rò rỉ Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) phối hợp cùng Smartphone Checker công bố đã hé lộ diện mạo của Galaxy Tab S12 Ultra. Theo đó, mẫu tablet cao cấp mới của Samsung tiếp tục mang thiết kế quen thuộc đã xuất hiện trên nhiều thế hệ Galaxy Tab Ultra.

Ảnh concept Galaxy Tab S12 Ultra.

Nếu so sánh với Galaxy Tab S11 Ultra, người dùng sẽ khó nhận ra sự khác biệt về ngoại hình. Galaxy Tab S12 Ultra vẫn sẽ sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 14,6 inch, tương tự các mẫu Galaxy Tab S8 Ultra, Tab S9 Ultra, Tab S10 Ultra và Tab S11 Ultra trước đó.

Điểm gây chú ý là phần "tai thỏ" trên cạnh dài của màn hình cũng được giữ nguyên. Trên các thế hệ Galaxy Tab S8 Ultra, S9 Ultra và S10 Ultra, khu vực này chứa hai camera trước. Đến Galaxy Tab S11 Ultra, Samsung chuyển sang một camera selfie 12MP và các hình ảnh rò rỉ cho thấy Galaxy Tab S12 Ultra nhiều khả năng vẫn tiếp tục sử dụng cấu hình này.

Việc tiếp tục duy trì phần khuyết màn hình khiến không ít ý kiến cho rằng Samsung đã quá thận trọng trong thiết kế. Thay vì sử dụng "tai thỏ", hãng hoàn toàn có thể tăng nhẹ độ dày của viền màn hình để đặt camera phía trước mà không ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm hiển thị.

Ảnh concept Galaxy Tab S12 Ultra.

Ở khía cạnh kích thước, Galaxy Tab S12 Ultra sẽ giữ thân máy siêu mỏng 5,1 mm. Đây là độ dày từng xuất hiện trên Tab S11 Ultra và mỏng hơn mức 5,5 mm của Galaxy Tab S8 Ultra ra mắt năm 2022.

Việc duy trì thiết kế siêu mỏng giúp thiết bị thuận tiện hơn khi cầm nắm và di chuyển, đặc biệt với một mẫu tablet màn hình lớn tới 14,6 inch.

Nâng cấp chủ yếu nằm ở vi xử lý

Ngoài thiết kế, hầu hết các thông số kỹ thuật được đồn đoán của Galaxy Tab S12 Ultra cũng gần như không thay đổi.

Nguồn tin cho biết, máy tiếp tục sử dụng viên pin 11.600 mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh 45W. Do kích thước tổng thể không thay đổi nên khả năng Samsung tăng dung lượng pin là khá thấp.

Ảnh concept Galaxy Tab S12 Ultra.

Hệ thống camera sau cũng sẽ giữ nguyên thiết kế và cấu hình như Galaxy Tab S11 Ultra, đồng nghĩa người dùng sẽ khó kỳ vọng vào các nâng cấp lớn về khả năng chụp ảnh.

Về bộ nhớ, Galaxy Tab S12 Ultra sẽ tiếp tục có các phiên bản từ RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB cho đến RAM 16GB và bộ nhớ trong 1TB, tương tự thế hệ hiện tại.

Điểm thay đổi đáng kể nhất nằm ở bộ xử lý. Galaxy Tab S11 Ultra hiện sử dụng MediaTek Dimensity 9400 trong khi Galaxy Tab S12 Ultra sẽ chuyển sang MediaTek Dimensity 9500.

Việc nâng cấp vi xử lý có thể giúp cải thiện hiệu năng tổng thể, đặc biệt trong các tác vụ đa nhiệm hoặc xử lý ứng dụng nặng. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng khác biệt trong trải nghiệm thực tế có thể không quá lớn đối với phần lớn người dùng.

Ảnh concept Galaxy Tab S12 Ultra.

Nếu các thông tin rò rỉ chính xác, Galaxy Tab S12 Ultra vẫn sẽ phải cạnh tranh với nhiều "đối thủ" mạnh trên thị trường tablet cao cấp. Trong đó có iPad Pro (2025) sử dụng chip Apple M5 hay OnePlus Pad 4 được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Theo các nguồn tin hiện nay, Galaxy Tab S12 Ultra nhiều khả năng sẽ được giới thiệu vào mùa thu năm nay với thiết kế gần như giống hệt Galaxy Tab S11 Ultra. Máy dự kiến có giá khởi điểm khoảng 1.299 USD (khoảng 34,13 triệu đồng), cao hơn mức 1.199 USD (khoảng 31,5 triệu đồng) của Galaxy Tab S11 Ultra.

Hiện toàn bộ thông tin về Galaxy Tab S12 Ultra vẫn xuất phát từ các nguồn rò rỉ và chưa được Samsung xác nhận chính thức. Vì vậy, cấu hình, thiết kế cũng như giá bán của sản phẩm vẫn có thể thay đổi trước thời điểm công bố.