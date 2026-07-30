Công nghệ biến nước biển thành nước ngọt "thần tốc", rẻ hơn nước đóng chai

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra thiết bị chạy bằng năng lượng mặt trời giúp biến nước biển thành nước ngọt đầy hiệu quả. Công bố trên tạp chí Advanced Materials cho thấy sự kết hợp giữa vật liệu nano và chuỗi polymer mang lại chi phí cực rẻ. Sau hai năm sử dụng, nguồn nước khử mặn từ công nghệ này có giá thành thấp hơn cả nước đóng chai. Đột phá xuất hiện đúng thời điểm Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới đang bước vào "Era of Global Water Bankruptcy" (Kỷ nguyên sụp đổ của nước trên toàn cầu).

Hình minh họa.

Thiết bị rộng khoảng 0,74 mét vuông này đạt tốc độ bốc hơi nước gấp 8,5 lần các phương pháp mặt trời hiện có. Nhờ đó, máy tạo ra hơn 19 lít nước sạch mỗi ngày hoàn toàn dưới ánh nắng tự nhiên. Đây là giải pháp thay thế hoàn hảo cho hai phương pháp chưng cất nhiệt và thẩm thấu ngược vốn tốn kém, gây ô nhiễm. Công nghệ mới giúp sản xuất nước uống an toàn mà không cần đốt nhiên liệu hóa thạch.

Ứng dụng thực tế rộng rãi từ trung tâm dữ liệu AI đến nông nghiệp

Tiềm năng của công nghệ khử mặn giá rẻ này là vô cùng to lớn đối với các vùng khan hiếm nước. Việc biến nước biển thành nước uống giúp gia tăng nguồn cung và ngăn chặn tình trạng giá nước tăng vọt. Đặc biệt, các trung tâm dữ liệu AI vốn ngốn lượng lớn nước ngọt để làm mát sẽ không còn làm cạn kiệt nguồn nước địa phương. Nguồn nước sạch dồi dào thu được sẽ đảm bảo vận hành hạ tầng mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Nước khử mặn từ thiết bị này cũng cho thấy hiệu quả vượt trội khi ứng dụng vào việc tưới tiêu nông nghiệp. Thử nghiệm trên thửa ruộng 5 mét vuông chứng minh nước hỗ trợ tốt trọn vẹn chu kỳ sinh trưởng của cải bó xôi, ngô và cải thảo. Thành công này mở ra cơ hội cứu rỗi những vùng đất đang gánh chịu hạn hán khắc nghiệt và nạn đói. Đây là bước tiến quan trọng giúp đảm bảo an ninh lương thực cho nhiều quốc gia.

Đột phá công nghệ mới trước cơn sốt AI "ngốn" sạch nước ngọt.

Bên cạnh Trung Quốc, Đại học Rochester cũng đóng góp giải pháp dùng tấm pin mặt trời xử lý bằng laser để chưng cất nước. Công nghệ này giúp thu hồi muối còn lại dưới dạng rắn thay vì xả nước mặn đậm chất hóa học ra môi trường. Việc tái sử dụng muối rắn vừa tránh gây hại cho động vật, đất và nước ngầm, vừa tối ưu hóa nguồn tài nguyên. Những nỗ lực khoa học liên tiếp đang mang lại hy vọng lớn cho cuộc khủng hoảng nước toàn cầu.