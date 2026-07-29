5 điện thoại Android nên mua thay vì Samsung Galaxy Z Flip 8

Samsung vừa mở bán đặt trước Galaxy Z Flip 8 (có giá khởi điểm 31,99 triệu đồng) với nhiều thay đổi về phần cứng và phần mềm. Máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, thân máy mỏng hơn cùng giao diện màn hình ngoài được bổ sung nhiều widget và thẻ thông tin mới.

Tuy nhiên, việc tăng giá sản phẩm cũng khiến Galaxy Z Flip 8 trở thành một trong những mẫu điện thoại màn hình gập vỏ sò đắt nhất trên thị trường. Trong khi đó, nhiều "đối thủ" hoặc thậm chí các sản phẩm cùng hệ sinh thái Samsung lại sở hữu những lợi thế rõ ràng hơn về thời lượng pin, camera hoặc giá trị sử dụng.

1. Motorola Razr Ultra (2026)

Giá bán từ: 27,99 triệu đồng

Đối với người yêu thích điện thoại màn hình gập vỏ sò nhưng chưa hài lòng với Galaxy Z Flip 8, Motorola Razr Ultra (2026) là một trong những "đối thủ" đáng chú ý nhất.

So với Galaxy Z Flip 8, Razr Ultra có thân máy dày hơn nhưng thiết kế bo cong giúp cảm giác cầm nắm thoải mái và mang phong cách thể thao hơn. Đây là yếu tố mang tính sở thích, song cũng là điểm được nhiều người dùng điện thoại gập quan tâm.

Motorola Razr Ultra (2026).

Điểm mạnh lớn nhất của Razr Ultra nằm ở màn hình ngoài. Motorola cho phép người dùng mở và sử dụng hầu hết ứng dụng ngay trên màn hình phụ mà không cần cài thêm các tiện ích như Good Lock hay MultiStar để mở khóa tính năng như trên Galaxy Z Flip 8.

Điều này giúp giảm số lần phải mở máy, đúng với mục tiêu mà nhiều người mong muốn khi lựa chọn điện thoại gập.

Ngoài ra, Razr Ultra còn sở hữu viên pin silicon-carbon 5.000 mAh, lớn hơn đáng kể so với Galaxy Z Flip 8, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh có dây 68 W.

Dù vậy, sản phẩm cũng có những hạn chế nhất định. Galaxy Z Flip 8 sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới hơn, đồng thời Samsung được đánh giá cao hơn về thời gian hỗ trợ phần mềm lâu dài.

2. Samsung Galaxy S26 Ultra

Giá bán từ: 30,89 triệu đồng

Nếu không thực sự cần thiết kế màn hình gập, Galaxy S26 Ultra được xem là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất ngay trong hệ sinh thái Samsung.

So với Galaxy Z Flip 8, mức giá của Galaxy S26 Ultra đắt hơn nhiều nhưng người dùng cũng nhận được nhiều nâng cấp đáng kể.

Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S26 Ultra sở hữu viên pin 5.000 mAh cùng sạc nhanh có dây 45 W, vượt trội so với mẫu điện thoại màn hình gập.

Màn hình QHD+ cũng mang lại độ sắc nét cao hơn so với màn hình độ phân giải 1080p trên Galaxy Z Flip 8.

Hệ thống camera là điểm khác biệt lớn nhất. Galaxy S26 Ultra được trang bị camera chính 200 MP với khẩu độ lớn hơn, camera góc siêu rộng 50 MP và camera tele 10 MP hỗ trợ zoom quang học 3x, mang đến khả năng chụp ảnh linh hoạt hơn.

Ngoài ra, chuẩn chống bụi và nước IP68 giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày trong khi S Pen vẫn là công cụ hữu ích cho việc ghi chú nhanh hoặc chỉnh sửa tài liệu.

Đối với người ưu tiên camera, màn hình và thời lượng pin thay vì khả năng gập mở, Galaxy S26 Ultra mang lại trải nghiệm flagship toàn diện hơn.

3. Motorola Razr (2026)

Giá bán từ: 21,32 triệu đồng

Không phải người dùng nào cũng cần hiệu năng cao nhất. Đó là lý do Motorola Razr (2026) trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc điện thoại màn hình gập.

Máy không sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 như Galaxy Z Flip 8 nhưng vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng hằng ngày với chi phí thấp hơn.

Motorola Razr (2026).

Motorola tiếp tục phát huy thế mạnh ở màn hình ngoài 3,6 inch. Người dùng có thể mở nhanh các ứng dụng yêu thích, tùy chỉnh giao diện và sử dụng nhiều tính năng mà không cần cài đặt thêm phần mềm hỗ trợ.

Thiết kế của Razr (2026) cũng được đánh giá cao nhờ nhiều tùy chọn màu sắc và chất liệu hoàn thiện khác nhau. Máy sở hữu hai camera 50 MP, mang lại lợi thế về độ phân giải so với Galaxy Z Flip 8, đồng thời sử dụng viên pin 4.800 mAh, hứa hẹn thời lượng sử dụng tốt hơn.

Điểm hạn chế vẫn nằm ở chính sách cập nhật phần mềm, Motorola chưa thể cạnh tranh với Samsung về thời gian hỗ trợ lâu dài.

4. Samsung Galaxy Z Flip 7

Giá bán từ: 23,09 triệu đồng

Sự xuất hiện của Galaxy Z Flip 8 cũng khiến Galaxy Z Flip 7 trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn.

Dù là sản phẩm thế hệ trước, Galaxy Z Flip 7 vẫn còn 6 năm được Samsung hỗ trợ cập nhật phần mềm, đồng nghĩa người dùng vẫn sẽ tiếp tục nhận nhiều phiên bản One UI mới trong tương lai.

Galaxy Z Flip 7.

Galaxy Z Flip 7 sử dụng vi xử lý Exynos 2500, vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong năm 2026 và đi kèm RAM 12 GB, tương đương Galaxy Z Flip 8. Đáng chú ý, nhiều thông số quan trọng gần như không thay đổi giữa hai thế hệ.

Galaxy Z Flip 7 vẫn có cùng hệ thống camera, dung lượng pin và thiết kế ngoại hình tương tự phiên bản mới. Điểm hấp dẫn nhất nằm ở giá bán.

Với khoản chênh lệch lên tới gần 9 triệu đồng so với Galaxy Z Flip 8, đây là lựa chọn phù hợp cho những người muốn trải nghiệm điện thoại màn hình gập của Samsung nhưng không cần sở hữu mẫu mới nhất.