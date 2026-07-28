Huyền thoại Nokia Lumia có thể trở lại sau gần một thập kỷ biến mất

Khi mà người tiêu dùng đang dần quay về với những giá trị hoài niệm về công nghệ, nhiều nhà sản xuất đã bắt đầu khai thác xu hướng này. Từ việc thiết kế lại những mẫu điện thoại di động cổ điển nhằm giảm thời gian sử dụng màn hình, đến việc hồi sinh các thương hiệu từng nổi tiếng, sự trở lại của những sản phẩm như iPod đang thu hút sự chú ý từ các nhà sưu tập.

Giao diện Live Tiles đặc trưng của dòng Nokia Lumia sắp trởi lại.

Và một trong những thương hiệu biểu tượng trong lịch sử công nghệ mà nhiều người còn nhớ, Nokia Lumia, dường như cũng đang rục rịch quay trở lại. Thông tin này được đưa ra sau khi HMD Global được cho là đang nỗ lực mua lại quyền sở hữu thương hiệu Lumia cũng như giấy phép sử dụng bằng sáng chế của Microsoft cho giao diện “Live Tiles”, vốn từng được sử dụng trên Windows Phone. Câu hỏi đặt ra là liệu thương hiệu này có thể tái xuất mạnh mẽ trong thời đại công nghệ hiện nay?

Giao diện độc đáo của Nokia Lumia thực sự có tiềm năng lớn để thu hút người tiêu dùng, đặc biệt là những ai yêu thích thiết kế tân cổ điển. Sự hoài niệm đã chứng minh là một yếu tố hấp dẫn trong thị trường công nghệ. Dự kiến, sản phẩm mới sẽ không dựa trên Windows Phone mà được xây dựng trên nền tảng Android Open Source Project nhằm đảm bảo khả năng tương thích với các tính năng hiện đại, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI).

Lumia 1020 là một trong những mẫu điện thoại đáng nhớ nhất của thương hiệu Nokia Lumia.

Tất nhiên, HMD Global cần có một cách tiếp cận hiện đại hơn so với thiết kế ban đầu của Microsoft. Người dùng sẽ được phép cá nhân hóa thiết bị của mình với màu sắc và bộ nhớ tùy chỉnh. Giao diện Lumia sẽ cho phép người dùng xem tóm tắt ứng dụng và thông báo, tương tự như những gì Samsung đã thực hiện với Now Brief hay các widget của Google.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều cần làm rõ, bao gồm thông số kỹ thuật của sản phẩm và chiến lược giá cả. Liệu HMD Global có thể cung cấp giá trị tốt so với số tiền bỏ ra hay sẽ đưa ra mức giá cạnh tranh hơn? Chúng ta hãy cùng chờ xem ý tưởng tiềm năng này sẽ phát triển như thế nào trong tương lai.