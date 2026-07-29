Điện thoại phổ thông Nokia tiếp tục hồi sinh với loạt tính năng “Smart”

HMD Global vừa giới thiệu mẫu điện thoại mới mang tên Nokia 250 4G Smart được thiết kế hướng đến thị trường Trung Quốc. Thiết bị này giữ nguyên cảm giác của một chiếc điện thoại phổ thông cổ điển, đồng thời tích hợp một số tính năng kỹ thuật số hiện đại.

Nokia 250 4G Smart là một điện thoại phổ thông tích hợp một số tính năng thông minh.

Nokia 250 4G Smart sở hữu thiết kế nhỏ gọn, chú trọng đến độ tin cậy và sự tiện lợi trong cuộc sống hằng ngày. Với khả năng chống bụi và nước đạt tiêu chuẩn IP54, sản phẩm này có hai tùy chọn màu sắc. Màn hình LCD 2,8 inch, camera trước 0,3MP với đèn flash LED và camera sau 2MP cũng có đèn flash là những thông số kỹ thuật nổi bật của máy.

Bên trong, Nokia 250 4G Smart trang bị chip xử lý Unisoc T137 với tốc độ 1,3 GHz, 256 MB bộ nhớ RAM và 2 GB bộ nhớ trong. Viên pin 1.950 mAh có thể sạc qua cổng USB-C với công suất 2,75W, cùng hệ điều hành thời gian thực (RTOS) giúp đảm bảo hiệu suất và ổn định. Thiết bị cũng hỗ trợ Bluetooth 5.0.

Mặc dù vẫn là một chiếc điện thoại cơ bản, HMD Global đã tích hợp thêm một số tính năng thông minh như “Cloud Phone”, các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ thanh toán Alipay, dịch giọng nói và trình đọc mã QR. Những bổ sung này giúp Nokia 250 4G Smart trở nên hữu ích hơn mà không làm mất đi bản chất của một chiếc điện thoại cơ bản.

Đèn flash LED có mặt ở camera trước của điện thoại.

HMD Global hiện đang mở rộng dòng điện thoại phổ thông của mình tại các thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ, cùng một số khu vực Trung Đông và Châu Phi, với các mẫu máy tích hợp dịch vụ phù hợp với từng khu vực. Nokia 250 4G Smart hoàn toàn phù hợp với định hướng này: bền bỉ, pin lâu dài và đầy đủ các công cụ kỹ thuật số cần thiết. Các tính năng AI và thanh toán hướng đến những người dùng muốn có tiện ích hiện đại mà không bị phân tâm.

Với khả năng chống nước IP54, camera kép có đèn flash, sạc USB-C và các tính năng phần mềm tiện dụng, Nokia 250 4G Smart trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai coi trọng sự đơn giản, độ bền và các chức năng thanh toán kỹ thuật số cơ bản.