Apple tăng giá thu mua iPhone, iPad cũ

Từ ngày 27/5 vừa qua, Apple đã cập nhật ước tính giá trị thu mua cũ cho toàn bộ các sản phẩm iPhone, Apple Watch, Mac, iPad và điện thoại Android.

Tại Mỹ, đối với iPhone, Apple đã tăng mức giá cao nhất từ ​​685 USD (khoảng 18 triệu đồng) lên 695 USD (khoảng 18,3 triệu đồng) cho iPhone 16 Pro Max. iPhone 16 Pro, iPhone 16 và iPhone 16 Plus cũng chứng kiến ​​sự tăng giá trị thu mua cũ.

Tại trang web Apple Việt Nam, giá thu mua cũ của các dòng iPhone bao gồm:

- iPhone 16 Pro Max - Lên tới 17.600.000đ

- iPhone 16 Pro - Lên tới 15.600.000đ

- iPhone 16 Plus - Lên tới 14.000.000đ

- iPhone 16 - Lên tới 11.300.000đ

- iPhone 16e - Lên tới 8.600.000đ

- iPhone 15 Pro Max - Lên tới 14.700.000đ

- iPhone 15 Pro - Lên tới 11.600.000đ

- iPhone 15 Plus - Lên tới 8.900.000đ

- iPhone 15 - Lên tới 8.400.000đ

- iPhone 14 Pro Max - Lên tới 10.900.000đ

- iPhone 14 Pro - Lên tới 9.500.000đ

- iPhone 14 Plus - Lên tới 6.800.000đ

- iPhone 14 - Lên tới 6.200.000đ

- iPhone SE (thế hệ thứ 3) - Lên tới 2.000.000đ

- iPhone 13 Pro Max - Lên tới 8.100.000đ

- iPhone 13 Pro - Lên tới 6.800.000đ

- iPhone 13 - Lên tới 4.900.000đ

- iPhone 13 mini - Lên tới 3.900.000đ

- iPhone 12 Pro Max - Lên tới 6.100.000đ

- iPhone 12 Pro - Lên tới 4.800.000đ

- iPhone 12 - Lên tới 3.400.000đ

- iPhone 12 mini - Lên tới 2.300.000đ

- iPhone SE (thế hệ thứ 2) - Lên tới 1.100.000đ

- iPhone 11 Pro Max - Lên tới 3.700.000đ

- iPhone 11 Pro - Lên tới 3.200.000đ

- iPhone 11 - Lên tới 2.800.000đ

- iPhone XS Max - Lên tới 2.500.000đ

- iPhone XS - Lên tới 1.700.000đ

- iPhone XR - Lên tới 1.700.000đ

- iPhone X - Lên tới 1.100.000đ

Dịch vụ đổi cũ lấy mới do đối tác đổi cũ lấy mới của Apple cung cấp. Thông tin báo giá về giá trị đổi cũ lấy mới chỉ là giá ước tính và giá trị thực tế có thể thấp hơn giá ước tính này. Giá trị đổi cũ lấy mới sẽ khác nhau tùy theo tình trạng, năm sản xuất và phiên bản của thiết bị mà bạn tiến hành đổi cũ lấy mới.

Người dùng có thể xem tất cả các ưu đãi thu mua cũ của Apple trên trang web của hãng. Apple thường xuyên điều chỉnh giá trị thu mua cũ dựa trên các yếu tố như cung cầu, đối thủ cạnh tranh và nhiều yếu tố khác.