Xiaomi tung máy tính bảng Redmi Pad 2 9.7 với màn hình 120Hz, giá dưới 5 triệu đồng

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu mẫu máy tính bảng Redmi Pad 2 9.7 tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm được mở bán với hai phiên bản kết nối Wi-Fi và 4G, nhắm tới phân khúc thiết bị di động phổ thông.

Thiết bị sở hữu màn hình 9,7 inch với độ phân giải 2K và tỷ lệ khung hình 16:10. Đáng chú ý trong tầm giá là việc máy hỗ trợ tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa đạt 600 nit. Màn hình này cũng đạt các chứng nhận về bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland. Về ngoại hình, máy có độ dày 7,4 mm, trọng lượng khoảng 401g với hai tùy chọn màu sắc là Xám và Bạc.

Redmi Pad 2 9.7 được trang bị vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2 cho tốc độ xử lý tối đa 2,9 GHz. Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin 7.600 mAh, hỗ trợ sạc nhanh công suất 18W qua cổng USB Type-C. Theo công bố, thời lượng pin của máy có thể duy trì khoảng 1,7 ngày trong điều kiện sử dụng thông thường. Hệ thống giải trí đi kèm bao gồm loa stereo hỗ trợ chuẩn Hi-Res Audio.

Mẫu máy tính bảng mới vận hành trên hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3. Nền tảng này cho phép người dùng sử dụng tính năng tìm kiếm Circle to Search của Google, đồng thời hỗ trợ khả năng liên thông giữa các thiết bị Xiaomi như đồng bộ cuộc gọi (call sync) trên bản Wi-Fi và chia sẻ khay nhớ tạm (shared clipboard).

Sản phẩm được phân phối với các mức giá cụ thể như sau:

- Bản Wi-Fi (4GB+64GB): 4,99 triệu đồng

- Bản Wi-Fi (4GB+128GB): 5,49 triệu đồng

- Bản 4G (4GB+64GB): 5,99 triệu đồng

- Bản 4G (4GB+128GB): 6,49 triệu đồng