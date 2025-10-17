Xiaomi tung smartphone Redmi 15C pin 6.000mAh, giá dưới 4 triệu đồng

Xiaomi vừa giới thiệu smartphone Redmi 15C với viên pin khủng 6.000mAh, màn hình 6,9-inches trong một thiết kế mỏng nhẹ. Với viên pin 6.000mAh, hãng sản xuất công bố thiết bị có khả năng phát video liên tục trong 22 giờ, nghe nhạc 82 giờ hoặc đọc sách trong 20 giờ.

Xiaomi Redmi 15C.

Công nghệ sạc nhanh 33W cho phép Redmi 15C sạc đầy 50% pin chỉ trong vòng 31 phút. Với công nghệ Smart Charging Engine, thiết bị được tối ưu dòng điện để tăng tốc độ sạc đồng thời bảo vệ tuổi thọ pin hiệu quả trong quá trình sạc. Sau 1.000 chu kỳ sạc xả, viên pin của Redmi 15C vẫn giữ được hơn 80% dung lượng gốc. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ sạc ngược 10W.

Redmi 15C sở hữu màn hình 6,9-inches đạt độ phân giải HD+ và độ sáng tối đa 810 nits. Đặc biệt, màn hình của REDMI 15C có tần số quét lên tới 120Hz với công nghệ AdaptiveSync, cho phép thiết bị tự động điều chỉnh tốc độ làm tươi theo nội dung hiển thị.

Ngoài ra, màn hình của Redmi 15C còn đạt các chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland, bao gồm Low Blue Light (giảm phát thải ánh sáng xanh), Flicker Free (chống nhấp nháy) và Circadian Friendly (thân thiện với nhịp sinh học). Kết hợp cùng công nghệ DC Dimming, thiết bị giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài hoặc trong điều kiện thiếu sáng.

Máy có camera sau 50MP.

Dù sở hữu viên pin dung lượng lớn, Redmi 15C vẫn sở hữu thân máy mỏng chỉ 7,99mm và trọng lượng 205g. Sản phẩm được ra mắt với ba tùy chọn màu sắc là cam hoàng hôn, xanh ánh trăng và đen ánh đêm.

Ngoài ra, REDMI 15C còn đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, công nghệ Wet Touch 2.0 hỗ trợ cảm ứng trong điều kiện tay ẩm ướt. Thiết bị cũng được trang bị cảm biến vân tay cạnh viền, jack tai nghe 3,5mm, cùng loa ngoài công suất lớn.

Redmi 15C được trang bị vi xử lý 8 nhân, RAM mở rộng tối đa 16GB và bộ nhớ trong hỗ trợ mở rộng đến 1TB. Thiết bị vận hành trên hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2 với nhiều tính năng AI tiện ích như Circle to Search, trợ lý Google Gemini, khả năng liên thông giữa các thiết bị qua Call Sync và Shared Clipboard.

Máy được trang bị camera kép AI với camera chính 50MP cùng khẩu độ f/1.8, hỗ trợ nhiều chế độ quay chụp như HDR, Night Mode, Portrait hay Time-lapse. Camera trước 8MP được tích hợp đèn flash, đồng thời hỗ trợ các chế độ làm đẹp và chụp chân dung.

Xiaomi Redmi 15C có các phiên bản 4GB + 128GB (giá 3,69 triệu đồng) và 6GB + 128GB (giá 3,99 triệu đồng).