Giai thoại thú vị về key kích hoạt Windows XP dùng chung cho cả thế giới

Đối với thế hệ 8x, 9x, dãy ký tự FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8 có lẽ là một phần ký ức không thể nào quên của thời kỳ "vọc vạch" máy tính. Giờ đây, sự thật đằng sau mã kích hoạt Windows XP nổi tiếng nhất mọi thời đại vừa được chính một lập trình viên huyền thoại của Microsoft tiết lộ rằng đó không phải là một vụ hack tinh vi, mà là một "thảm họa rò rỉ" từ chính nội bộ.

Thời kỳ huy hoàng của Windows XP gắn liền với mã kích hoạt FCKGW huyền thoại.

Người vừa vén bức màn bí mật này là Dave W. Plummer, một cái tên lẫy lừng tại Microsoft, người đứng sau các công cụ quen thuộc như Task Manager, thư mục ZIP và chính hệ thống kích hoạt sản phẩm Windows (Windows Product Activation - WPA). Mới đây, trên trang cá nhân, ông đã xác nhận câu chuyện thật sự về mã key "thần thánh" đã giúp hàng triệu người dùng trên toàn thế giới vượt qua rào cản bản quyền của Windows XP.

Theo Plummer, hệ thống WPA ra mắt cùng Windows XP năm 2001 được thiết kế rất tinh vi. Nó tạo ra một mã định danh phần cứng (từ CPU, RAM...) và gửi về máy chủ Microsoft cùng với mã sản phẩm để xác thực. Về lý thuyết, đây là một rào cản gần như không thể vượt qua.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở key FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8. Đây không phải là một mã key thông thường, mà là một mã kích hoạt bản quyền số lượng lớn (Volume Licensing Key - VLK) dành cho các doanh nghiệp lớn, đối tác tin cậy của Microsoft. Điểm chí mạng là mã key này đã được "đưa vào danh sách trắng" trong logic kích hoạt của Windows XP.

Plummer giải thích: "Nó báo cho hệ thống rằng đây là bản quyền doanh nghiệp, không cần phải kiểm tra". Điều này có nghĩa là khi người dùng nhập mã này vào, quy trình xác thực trực tuyến phức tạp sẽ hoàn toàn bị bỏ qua. Hệ điều hành được cài đặt thành công mà không có bất kỳ dấu hiệu đòi kích hoạt hay giới hạn 30 ngày nào.

Thảm họa hơn nữa là mã kích hoạt này, cùng với bộ cài đặt Windows XP phiên bản đặc biệt dành cho doanh nghiệp, đã bị nhóm warez (phần mềm lậu) khét tiếng "devils0wn" tuồn ra ngoài tới 5 tuần trước khi Windows XP được phát hành chính thức.

"Tất cả những gì bạn cần là mã FCKGW và bộ media dành cho doanh nghiệp đi kèm. Cuối cùng, chúng đã được đóng gói lại và tung lên mạng bởi giới chia sẻ phần mềm lậu", Plummer kể lại.

Đĩa CD cài đặt Windows XP và mã kích hoạt quen thuộc.

Câu chuyện này cũng là một chuyến du hành về quá khứ công nghệ. Vào năm 2001, khi internet băng thông rộng còn là một thứ xa xỉ, việc tải về file ISO hơn 455MB của Windows XP bằng một chiếc modem 56K có thể mất trọn 24 tiếng đồng hồ. Điều này cho thấy sự kiên trì và "đam mê" của cộng đồng người dùng thời bấy giờ lớn đến mức nào.

Dù mã key "FCKGW" đã bị Microsoft đưa vào danh sách đen từ lâu trong các bản cập nhật sau này (như SP2), nó vẫn là một chương khó quên trong lịch sử công nghệ, một minh chứng cho thấy một sai sót nhỏ có thể tạo ra một "huyền thoại" sống mãi với thời gian như thế nào.