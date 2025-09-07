Xiaomi Redmi 15 pin 7.000mAh, giá từ 4,8 triệu đồng có đáng tiền?

Redmi 15 là phiên bản mới thuộc dòng smartphone giá dễ tiếp cận trong hệ sinh thái của Xiaomi. Sản phẩm này đã chính thức ra mắt với hai tùy chọn 6GB RAM/128GB ROM (giá khoảng 4,8 triệu đồng) và 8GB RAM/128GB ROM (giá khoảng 5,2 triệu đồng)

Một chiếc Xiaomi Redmi 15 phiên bản 6GB/128GB RAM.

Thiết kế

Redmi 15 mang đến một ngoại hình thân thiện với số đông khi sở hữu kiểu dáng bo cong ở cả bốn cạnh, cạnh trên có cổng hồng ngoại. Mặt lưng và khung viền được hoàn thiện nhám mờ, giúp hạn chế dấu vân tay. Dù được làm hoàn toàn bằng nhựa, máy vẫn cho cảm giác cứng cáp, không bị ọp ẹp khi tác động lực vào thân vỏ. Một chi tiết đáng giá là khả năng kháng nước và bụi chuẩn IP64, vốn hiếm khi xuất hiện ở dòng máy giá rẻ.

Màn hình cũng là điểm nhấn lớn với tấm nền LCD 6,9-inches đạt độ phân giải Full HD+ chứ không phải HD như nhiều đối thủ cùng phân khúc, và thiết kế đục lỗ cho camera selfie. Người viết đánh giá màn hình này cho chất lượng hiển thị ở mức khá, với góc nhìn rộng, màu sắc dịu mắt, độ sáng 800 nits đủ dùng.

Đặc biệt, màn hình của Redmi 15 hỗ trợ tần số quét 144Hz, vượt trội so với đa số đối thủ chỉ dừng ở 60Hz hoặc 90Hz. Khi thao tác lướt web, vuốt chạm hay chơi game, sự mượt mà là lợi thế dễ cảm nhận. Điểm trừ nhỏ nằm ở phần viền trên và dưới khá dày, khiến mặt trước chưa thật sự cân đối.

Hình ảnh thực tế một vài góc cạnh Redmi 15.

Hiệu năng

Sức mạnh của máy đến từ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 685, đi kèm RAM vật lý 6GB hoặc 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Qualcomm Snapdragon là một điểm cộng hiếm có khó tìm trên smartphone phổ thông như này, nhưng ROM chỉ giới hạn 128GB mà không có tùy chọn cao hơn rõ ràng là hạn chế. Dù người dùng có thể bổ sung bằng thẻ nhớ microSD nhưng tốc độ trao đổi dữ liệu sẽ không thể sánh bằng bộ nhớ trong, và khi đó phải hi sinh một khay SIM trong bộ SIM kép.

Thực tế trải nghiệm, máy có thể chơi game PUBG Mobile hoặc Liên Quân Mobile ở mức 60 khung hình/giây với đồ họa trung bình. Sau hơn 1 giờ chơi liên tục, nhiệt độ chỉ tăng nhẹ, không gây khó chịu ở vị trí tiếp xúc với da tay. Tuy nhiên, đây không phải lựa chọn dành cho những ai thường xuyên chạy đa nhiệm nhiều ứng dụng nặng cùng lúc hay xử lý đồ họa cao cấp.

Một điểm hạn chế cần lưu ý là Redmi 15 không hỗ trợ mạng 5G. Trong khi nhiều nhà sản xuất đã bắt đầu mang 5G xuống phân khúc giá rẻ, việc thiếu vắng kết nối này sẽ là thiệt thòi cho những người dùng muốn trải nghiệm tốc độ mạng di động thế hệ mới. Dẫu vậy, đây có thể xem là sự cắt giảm cần thiết để duy trì mức giá dễ tiếp cận.

Máy hỗ trợ SIM kép hoặc 1 thẻ nhớ + 1 SIM.

Camera

Redmi 15 được trang bị hệ thống camera kép với cảm biến chính 50MP cùng một ống kính phụ. Trong điều kiện đủ sáng, ảnh cho ra có độ chi tiết khá, màu sắc trung thực và hoàn toàn đáp ứng nhu cầu chụp ảnh thông thường như phong cảnh, đồ ăn hay lưu giữ khoảnh khắc hàng ngày. Camera selfie đặt trong màn hình cũng cho chất lượng vừa phải, đủ để gọi video hoặc chụp ảnh chân dung cơ bản.

Tuy vậy, khi chụp ở môi trường ánh sáng yếu, hạn chế về khả năng xử lý nhiễu và dải sáng thì hình ảnh dễ bị bệt màu, thiếu chi tiết. Trên thực tế, hầu hết smartphone giá rẻ, kể cả đối thủ trong cùng phân khúc, đều khó tạo ra trải nghiệm nhiếp ảnh thực sự nổi bật. Máy cũng thiếu những tính năng chụp nâng cao như ống kính góc siêu rộng hoặc tele, vốn thường xuất hiện ở các dòng máy tầm trung trở lên.

Các camera trên Redmi 15.

Bù lại, Redmi 15 được tích hợp một số tính năng AI nhằm hỗ trợ người dùng tối ưu hóa ảnh nhanh chóng, trong đó có nhận diện cảnh và chỉnh màu tự động. Ngoài ra, tính năng “Circle to Search” khá hữu ích khi cho phép khoanh tròn nội dung trên ảnh để tìm kiếm thông tin ngay, mang lại sự tiện lợi dù không trực tiếp cải thiện chất lượng camera.

Pin

Điểm mạnh nhất của Redmi 15 nằm ở viên pin dung lượng 7.000mAh. So với nhiều đối thủ chỉ dao động từ 5.000 - 6.000mAh, dung lượng này mang lại lợi thế rõ rệt về thời gian sử dụng. Nhờ công nghệ pin Silicon-Carbon, viên pin lớn vẫn nằm gọn trong thân máy mà không làm tăng đáng kể độ dày.

Theo công bố từ Xiaomi, tuổi thọ pin của máy có thể kéo dài đến 4 năm, sau khoảng 1.600 chu kỳ sạc vẫn còn hơn 80% dung lượng. Máy hỗ trợ sạc nhanh 33W chỉ là mức cơ bản, không quá ấn tượng; nhưng việc cho phép sạc ngược 18W để biến điện thoại thành pin dự phòng cho thiết bị khác là điểm thú vị.

Thực tế cho thấy, với nhu cầu cơ bản như nghe gọi, nhắn tin, lướt mạng xã hội, xem video và thỉnh thoảng chơi game, máy hoàn toàn có thể trụ trong 2 ngày trước khi phải sạc lại.

Nhìn chung, Redmi 15 là lựa chọn sáng giá cho những ai ưu tiên pin khỏe, đặc biệt là người dùng lớn tuổi, tài xế công nghệ hoặc sinh viên thường xuyên di chuyển, ít có điều kiện sạc pin. Tuy nhiên, người cần hiệu năng cao để chơi game liên tục, phục vụ công việc hay chụp ảnh "sống ảo" thì nên chọn các phiên bản cao hơn.