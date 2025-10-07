Đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S4 có mặt 41mm nhỏ gọn, pin 8 ngày

Ở mức giá dưới 6 triệu đồng, Watch S4 41mm phiên bản vàng sunset không chỉ là thiết bị đeo thông minh, mà còn là món phụ kiện thể hiện phong cách sống năng động. Nhưng đối tượng có thể đeo Watch S4 41mm vàng sunset không quá rộng, thay vào đó các phiên bản màu đen hay xanh giá thấp hơn có lẽ sẽ hút khách hơn.

Xiaomi Watch S4 41mm phiên bản vàng sunset.

Thiết kế

Xiaomi Watch S4 41mm gây ấn tượng nhờ ngoại hình sang trọng, đạt độ hoàn thiện cao. Với độ dày 9,5mm và trọng lượng 32g, chiếc đồng hồ này khá nhỏ gọn, cho cảm giác đeo nhẹ tênh mà đôi lúc có thể khiến người đeo quên mất có chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Phiên bản trải nghiệm có màu vàng sunset đi kèm dây milanese là điểm nhấn của cả bộ sưu tập, mang lại sự khác biệt khá rõ so với phần còn lại của thị trường. Có chăng, đối thủ hiếm hoi của Watch S4 này là Huawei Watch GT 5 dây "milanese" ra đời trước với trọng lượng nặng hơn (35g).

Mặt đồng hồ tùy biến.

Dây đeo có khóa tiện dụng.

Trong thực tế sử dụng, kiểu dáng 41mm của Watch S4 thể hiện rõ sự phù hợp với người có cổ tay nhỏ, đặc biệt là nữ giới hoặc những ai yêu thích phong cách tối giản. Thêm một số chi tiết nhỏ nhưng rất đáng khen trên sản phẩm này là nút bấm có nạm đá lấp lánh đẹp mắt cùng với dây đeo có thể rút/nới và khóa thông minh, tiện dụng.

Ngoài ra, khung thép không gỉ chắc chắn, bề mặt gia công tỉ mỉ giúp đồng hồ không chỉ là công cụ theo dõi sức khỏe mà còn trở thành món trang sức. Chẳng hạn, khi kết hợp cùng trang phục công sở hoặc dạ tiệc, phiên bản vàng "sunset" sẽ trở thành điểm nhấn thời trang. Ngược lại, trong những buổi tập yoga hay chạy bộ, sự nhỏ gọn giúp đồng hồ không gây cấn hay vướng víu, thoải mái kể cả khi ra mồ hôi.

Dù vậy, với kích thước quá nhỏ gọn và màu vàng nổi bật với dây "milanese", rõ ràng Watch S4 41mm chỉ thực sự phù hợp với phái nữ. Trong khi với nam giới, các phiên bản màu đen hoặc xanh sẽ đáng tham khảo, nhưng cũng chỉ phù hợp để đeo cho người có cổ tay nhỏ.

Tính năng

Điểm đáng chú ý của Xiaomi Watch S4 41mm nằm ở việc trang bị màn hình AMOLED 1,32 inch độ sáng 1.500 nits hiển thị rõ ngay cả dưới ánh nắng gắt. Trải nghiệm thực tế cho thấy, người dùng dễ dàng xem thông báo, nhịp tim hay lượng calo khi chạy bộ ngoài trời mà không cần nheo mắt. Khi bật chế độ Always-on Display (AOD), giao diện nền trong bộ sưu tập Gold Collection giúp chiếc đồng hồ trông cao cấp hơn hẳn.

Vận hành trên nền HyperOS 3, Watch S4 41mm thể hiện khả năng kết nối mượt mà với điện thoại Xiaomi 15T hoặc các thiết bị trong hệ sinh thái Xiaomi. Trong quá trình sử dụng, việc điều khiển đèn, máy lọc không khí hay camera ngay từ cổ tay trở nên tiện lợi đáng kể.

Đặc biệt, tính năng Sports Vlog là một điểm mới thú vị. Theo đó, khi tập luyện, người dùng có thể đặt điện thoại quay video từ xa, đồng thời xem dữ liệu nhịp tim và calo hiển thị trực tiếp trên màn hình. Tính năng này hữu ích với những ai thích ghi lại quá trình tập luyện để "sống ảo" cùng hội bạn thân.

Hơn 150 chế độ thể thao được tích hợp, đáp ứng nhu cầu từ người chạy bộ, đạp xe, bơi lội cho đến yoga. Trong thực tế, việc chuyển đổi giữa các bài tập nhanh chóng, dữ liệu được hiển thị rõ ràng và đồng bộ với ứng dụng sức khỏe Mi Fit để người dùng dễ theo dõi tiến độ.

Một điểm nổi bật khác là hệ thống cảm biến mới 4 LEDs + 4 PDs, nâng cấp từ thế hệ trước giúp đo nhịp tim và SpO₂ chính xác hơn. Khi so sánh dữ liệu với máy đo chuyên dụng, các số liệu tiệm cận đủ để người dùng tin tưởng trong việc theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Ngoài ra, chế độ theo dõi giấc ngủ đa chiều giúp nhận biết rõ các giai đoạn ngủ sâu, ngủ nông và thời điểm thức giấc. Đây đều là những thông tin hữu ích cho những ai thường xuyên mất ngủ hoặc muốn cải thiện chất lượng giấc ngủ. Sau một tuần trải nghiệm, người viết đánh giá rất cao cảm biến đo các thông số giấc ngủ của Watch S4 41mm.

Về mặt an toàn, đồng hồ trang bị tính năng gọi khẩn cấp bằng cách nhấn nút cạnh ba lần, cùng còi cảnh báo và chia sẻ định vị trực tiếp. Trong thử nghiệm thực tế khi chạy bộ buổi tối, tính năng này phản hồi nhanh, hứa hẹn giúp mọi người dùng sẽ cảm thấy yên tâm.

Trên tay Watch S4 41mm.

Pin

Một trong những ưu điểm khiến người viết ấn tượng là thời lượng pin lên đến 8 ngày nhờ viên pin 3.20mAh tối ưu tốt. Trong quá trình sử dụng, khi bật theo dõi nhịp tim liên tục, AOD và vài buổi tập thể thao mỗi ngày, đồng hồ vẫn trụ được hơn 5 ngày - kết quả rất tốt so với mặt bằng chung. Với người dùng văn phòng hoặc chỉ sử dụng cơ bản, việc sạc một lần mỗi tuần là hoàn toàn khả thi.

Khả năng sạc nhanh giúp đồng hồ đầy pin chỉ sau khoảng một tiếng rưỡi, thuận tiện cho những ai thường xuyên di chuyển. Khi đi công tác hay du lịch 5 - 7 ngày, người dùng có thể yên tâm để bộ sạc ở nhà mà không lo thiết bị hết pin giữa chừng. Dù vậy, thiếu sạc không dây để dễ dàng nạp lại năng lượng bằng các nguồn khác ngoài bộ sạc đi kèm, là một điểm hạn chế.