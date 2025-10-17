Redmi K90 Pro Max được xác nhận sắp ra mắt, flagship killer mới của năm?

Theo Notebookcheck, dòng smartphone cận cao cấp Redmi K90 sắp được giới thiệu, với dự kiến ban đầu là hai mẫu: phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Pro, tương tự như dòng K80 trước đó. Tuy nhiên, mới đây, Redmi đã xác nhận sẽ ra mắt thêm một mẫu Pro Max mới thuộc dòng K90.

Ảnh minh họa

Trong một buổi livestream mới đây, chủ tịch Xiaomi, Lu Weibing, đã công bố thông tin về mẫu Redmi K90 Pro Max. Mặc dù thông số kỹ thuật của K90 Pro Max vẫn chưa được tiết lộ, nhưng Lu Weibing khẳng định rằng điện thoại này sẽ chính thức ra mắt trong tháng 10.

Theo các thông tin rò rỉ, trong khi K80 Pro năm ngoái sở hữu màn hình 6,67 inch, K90 Pro có thể sẽ có màn hình nhỏ hơn, chỉ 6,59 inch. Điều này có thể tạo điều kiện cho phiên bản Pro Max với màn hình lớn hơn. Tuy nhiên, chipset có thể vẫn giữ nguyên, với thông tin từ một danh sách điểm hiệu năng Geekbench cho thấy Redmi K90 Pro sẽ được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Đáng chú ý, Redmi K90 Pro Max sẽ là chiếc điện thoại Pro Max thứ hai của Xiaomi trong năm 2025, sau khi công ty giới thiệu dòng sản phẩm chủ lực Xiaomi 17, bao gồm các mẫu 17 tiêu chuẩn, 17 Pro và 17 Pro Max.

Giá khởi điểm cho mẫu tiêu chuẩn là 4.499 Nhân dân tệ (khoảng 16,6 triệu đồng), Pro là 4.999 Nhân dân tệ (khoảng 18,4 triệu đồng) và Pro Max là 5.999 Nhân dân tệ (khoảng 22,1 triệu đồng). Dự kiến, Redmi K90 Pro Max sẽ có giá khởi điểm khoảng 4.000 Nhân dân tệ (khoảng 14,7 triệu đồng). Tuy nhiên, để giữ mức giá cạnh tranh, mẫu smartphone này có thể thiếu một số tính năng cao cấp như thiết lập camera Leica và màn hình phụ.

Hiện tại, việc ra mắt toàn cầu của Redmi K90 Pro Max vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, giống như các điện thoại dòng Redmi K trước đây, Xiaomi có thể sẽ đổi tên sản phẩm này thành dòng Poco F cho các thị trường ngoài Trung Quốc.