Sony Xperia 1 VIII hé lộ với hiệu năng ấn tượng

Dòng điện thoại Xperia 1 của Sony luôn nổi bật với thiết kế dành riêng cho người dùng Android thuần túy và những người sáng tạo nội dung, đặc biệt là những ai coi trọng các công cụ chụp ảnh chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh Sony đang dần thu hẹp tham vọng trong lĩnh vực điện thoại thông minh, những dấu hiệu đầu tiên về Xperia 1 VIII đã xuất hiện trực tuyến.

Xperia 1 VIII hé lộ chipset mạnh mẽ

Theo thông tin rò rỉ, Xperia 1 VIII sẽ được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất của Qualcomm. Chipset này, vừa được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh Qualcomm, hứa hẹn mang lại những cải tiến vượt bậc so với phiên bản trước đó, với CPU nhanh hơn tới 20%, GPU nhanh hơn 23% và hiệu suất năng lượng tăng 35%.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 hiện đã được trang bị cho các dòng flagship như Xiaomi 17, Magic 8 Pro của Honor, và sẽ sớm có mặt trên Galaxy S26 Ultra của Samsung, cũng như các điện thoại chuyên game như iQOO 15, RedMagic 11 Pro và Asus ROG Phone 10. Sự xuất hiện của Sony trong danh sách này cho thấy hãng không sẵn sàng thỏa hiệp về hiệu năng, mặc dù không nhắm đến đối tượng game thủ. Chipset mới sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Sony trong việc tối ưu hóa phần cứng camera.

Ngoài ra, một số model như PM-1502-BV, PM-1503-BV và PM-1521-BV đã được phát hiện trong cơ sở dữ liệu eSIM, cho thấy có thể có cả phiên bản toàn cầu và khu vực. Đối với thị trường Nhật Bản, danh sách này bao gồm SO-51G dành cho Docomo, cùng với các model SOG17 và A601SO cho các nhà mạng khác, tương tự như các phiên bản Xperia trước đây.

Mặc dù Sony chưa chính thức xác nhận bất kỳ thông tin nào, nhưng những hình ảnh rò rỉ này là dấu hiệu tích cực cho thấy Xperia 1 VIII đã bước vào giai đoạn thử nghiệm. Hiệu năng của Snapdragon 8 Elite Gen 5 đang cạnh tranh mạnh mẽ với A19 Pro của Apple, cho thấy chiếc Xperia tiếp theo có thể sở hữu sức mạnh ấn tượng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về camera, các tinh chỉnh thiết kế, và khả năng Sony có kế hoạch đưa thiết bị trở lại thị trường Bắc Mỹ vẫn còn là một ẩn số.