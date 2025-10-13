Xiaomi 15T như "hổ mọc thêm cánh" với HyperAI, camera Leica và pin "khủng"

Với nền tảng HyperOS, chuẩn ảnh Leica và khả năng sạc nhanh, Xiaomi 15T là một trong những lựa chọn nổi bật trong phân khúc cận cao cấp hiện nay.

Thiết kế

Ngay khi vừa cầm trên tay, Xiaomi 15T đã cho cảm giác gọn gàng và thanh thoát hơn so với kích thước thực tế của màn hình 6,83-inches. Viền siêu mỏng chỉ 1,5mm khiến mặt trước gần như phủ toàn bộ bởi tấm nền AMOLED, khá ấn tượng về mặt thị giác.

Trải nghiệm thực tế khi bỏ vào túi quần jeans, máy không gây cộm dù kích thước màn hình lớn. Dù vậy, trải nghiệm này chỉ thật sự tối ưu khi sử dụng máy mà không lắp ốp lưng. Ngoài ra, mặt lưng phẳng, khung kim loại bo tròn là cách thiết kế đậm chất công thái học, giúp cầm máy trong thời gian dài mà không bị cấn hay khó chịu.

Khả năng chống nước IP68 dù không phải mới mẻ nhưng phải nhắc lại như một điểm nhấn giúp chủ nhân 15T yên tâm sử dụng trong mưa nhẹ hay môi trường ẩm ướt. Tổng thể, người viết đánh giá thiết kế thể hiện hướng đi nhất quán của Xiaomi là tối giản, sang trọng, bền bỉ, nhưng chưa có đột phá.

Hiệu năng

Bỏ qua những con số benchmark khô khan, trải nghiệm sử dụng hàng ngày trên Xiaomi 15T cho thấy: Máy hoạt động mượt mà ở mọi tác vụ, tốc độ mở ứng dụng gần như tức thì, khả năng chuyển đổi đa nhiệm nhanh nhạy. Con chip 4nm MediaTek Dimensity 8400-Ultra cùng bộ nhớ UFS 4.1 và RAM LPDDR5x đọc dữ liệu nhanh, đặc biệt là ảnh và video 4K khi nạp vào các ứng dụng chỉnh sửa.

Trong thử nghiệm thực tế với tựa game nhập vai Genshin Impact, máy duy trì ổn định 60 khung hình/giây sau hơn 40 phút, nhiệt độ bề mặt không vượt quá 41 độ C nhờ hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop. Tất nhiên, những tựa game "dễ thở" hơn như Liên Quân Mobile hay sắp tới đây là EA Sports FC Mobile do Gerena phát hành, càng không thể bị làm khó trên Xiaomi 15T.

Cấu hình chiếc Xiaomi 15T thực tế trải nghiệm.

Màn hình 1,5K 120Hz hiển thị sắc nét, mãn nhãn và các thao tác vuốt chuyển cảnh rất tự nhiên. Khi xem phim với các công nghệ HDR10+ hoặc Dolby Vision, màu sắc hiển thị giàu chiều sâu, độ sáng 3.200 nits giúp hình ảnh vẫn dễ nhìn dưới ánh nắng.

Màn hình 1,5K, phản hồi nhạy.

Hiệu năng như trên một phần đến từ hệ điều hành HyperOS do Xiaomi phát triển dựa trên Android, nhưng hãng đã tái thiết kế sâu về giao diện và hiệu năng. Trong đó, nổi bật là việc hệ thống tự tối ưu RAM thông minh, giữ lại ứng dụng nền thường dùng và giải phóng phần còn lại mà không cần can thiệp thủ công.

AI

Mặc dù chỉ đang chạy HyperOS 2 tại thời điểm trải nghiệm, máy đã được tích hợp sâu các công cụ AI, từ viết văn bản, ghi âm, tìm kiếm thông minh đến cá nhân hóa giao diện. Cụ thể, hệ thống HyperAI được Xiaomi tích hợp trong các ứng dụng thông dụng nhưcGhi chú, Thư viện ảnh, Ghi âm hay Trình quản lý tệp.

Trong thực tế sử dụng, AI Gallery Search cho phép tìm lại ảnh cũ bằng ngôn ngữ tự nhiên - chỉ cần gõ “ảnh đi biển Hồ Cốc tháng trước”, máy sẽ tự lọc ra đúng bộ ảnh liên quan. Một số tính năng chỉnh sửa ảnh bằng AI nhạn gọn, hiệu quả cũng đã sớm có sẵn trên Xiaomi 15T, nổi bật là xóa vật thể thừa, mở rộng ảnh,...

Liên quan tới công việc, tính năng AI Writing hữu ích khi thể tóm tắt ghi chú, mở rộng hoặc viết lại đoạn văn trực tiếp ngay trong ứng dụng Notes. Thử nghiệm thực tế cho thấy, câu văn gợi ý khá tự nhiên và đúng ngữ cảnh. Hay AI Interpreter hỗ trợ dịch thoại song ngữ, thích hợp cho các cuộc trò chuyện hoặc hội họp online 1 - 1.

Bộ công cụ AI hỗ trợ tiếng Việt.

Khi "lên đời" HyperOS 3 (dự kiến cuối tháng 10 này), máy sẽ khả năng đồng bộ và kết nối xuyên thiết bị. Đặc biệt hữu dụng cho người sử dụng cùng đồng hồ và máy tính bảng Xiaomi, tính năng HyperConnect cho phép chia sẻ tệp, thông báo và quản lý bộ nhớ đệm chỉ bằng vài thao tác. Các tiện ích như chia sẻ camera giữa điện thoại và máy tính bảng, hay đồng bộ cuộc gọi,... cũng sẽ tích hợp.

Camera

Hệ thống camera Leica trên Xiaomi 15T là điểm nâng cấp dễ nhận thấy nhất. Camera chính 50MP tích hợp cảm biến Light Fusion 800, kết hợp ống kính Leica Summilux khẩu f/1.7 cho khả năng thu sáng tốt, giữ độ chi tiết ấn tượng trong điều kiện thiếu sáng.

Camera Leica với nhiều chế độ chụp tích hợp là điểm cộng.

Trong trải nghiệm thực tế, ảnh chụp đêm thể hiện rõ dải sáng - tối, dù còn nhiễu ở một số tình huống khó nhưng như vậy đã là tốt hơn mong đợi, tông màu giữ được độ tự nhiên đặc trưng của Leica. Khi chuyển sang chụp ban ngày, ảnh có độ trong và tương phản cao, đặc biệt chế độ Leica Vibrant cho màu sắc rực rỡ nịnh mắt.

Ống kính tele 50MP tiêu cự 46mm cho kết quả đáng ngạc nhiên. Khi chụp chân dung, hiệu ứng xóa phông mịn và vùng chuyển mềm mại, không bị cắt lẹm. Thử nghiệm thực tế, chế độ Portrait cho tông da trung thực, không ám vàng hay quá nhợt nhạt, kể cả khi ánh sáng phức tạp. Camera góc rộng 12MP cũng duy trì chất lượng tốt, ít méo góc, dù độ phân giải có hạn chế.

Khả năng quay video 4K (60 khung hình/giây) hoạt động ổn định, hình ảnh giàu chi tiết và mượt. Thực tế quay trong điều kiện ánh sáng thay đổi nhanh như buổi chiều ngoài trời, máy xử lý phơi sáng liền mạch, không “giật” khung hình. So với dòng T tiền nhiệm, độ trễ màn trập giảm đáng kể, người dùng có thể bắt được khoảnh khắc nhanh hơn.

Pin

Xiaomi 15T sở hữu pin 5.500mAh - dung lượng lớn nhất từ trước tới nay của dòng T. Thực tế sử dụng cường độ cao, máy trụ được hơn 1 ngày rưỡi với các tác vụ hỗn hợp gồm 6 giờ bật màn hình, 2 giờ xem video, 1 giờ chơi game và bật kết nối 5G liên tục. Nhờ tối ưu năng lượng của chip Dimensity 8400-Ultra và hệ điều hành HyperOS, mức tiêu hao pin giảm đáng kể khi ở chế độ chờ.

Sạc nhanh 67W giúp nạp đầy từ 0% - 100% trong khoảng 42 phút. Khi thử sạc từ 10% - 50% chỉ mất 17 phút, rất tiện cho người thường xuyên di chuyển. Hệ thống quản lý pin Surge G1 kiểm soát nhiệt độ tốt, máy chỉ hơi ấm ở nửa cuối quá trình sạc. Đặc biệt, Xiaomi cho biết sau 1.600 chu kỳ sạc, pin vẫn còn hơn 80% dung lượng.