Redmi K90 Pro Max xác nhận ngày ra mắt, thiết kế cao cấp

Theo Gizmochina, Xiaomi sẽ chính thức phát hành phiên bản Pro Max của dòng sản phẩm Redmi K90, hứa hẹn mang đến cho người dùng một thiết bị với phần cứng cao cấp nhưng vẫn có mức giá phải chăng. Hãng đã công bố một teaser xác nhận thiết kế và ngày ra mắt của Redmi K90 Pro Max.

Teaser cho biết, Redmi K90 Pro Max sẽ được giới thiệu vào ngày 27/10 tại Trung Quốc. Mặc dù bài đăng không đề cập rõ ràng, nhưng dự kiến phiên bản tiêu chuẩn của Redmi K90 cũng sẽ ra mắt cùng lúc tại sự kiện này.

Hình ảnh trong teaser cho thấy phiên bản màu trắng của Redmi K90 Pro Max với thiết kế bắt mắt, viền siêu mỏng và các góc bo tròn. Mặt lưng của máy nổi bật với cụm camera hình chữ nhật lớn ở phía trên, bao gồm các ống kính camera và đèn flash LED bên trái, trong khi thương hiệu "Sound by Bose" được đặt nổi bật bên phải.

Hiện tại, Xiaomi vẫn chưa công bố hình ảnh chính thức của Redmi K90 tiêu chuẩn, nhưng có khả năng nó sẽ sở hữu thiết kế tương tự như phiên bản Pro Max.

Theo thông tin từ các báo cáo, Redmi K90 Pro Max sẽ được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, trong khi phiên bản K90 tiêu chuẩn sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite. Cả hai mẫu máy đều chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện HyperOS 3, đảm bảo mang đến trải nghiệm người dùng mượt mà và tối ưu.

Dòng sản phẩm Redmi K90 dự kiến sẽ sở hữu màn hình OLED 6.59 inch với độ phân giải 2K, mang lại trải nghiệm xem sống động và độ tương phản sâu. Máy có thể được trang bị pin 7.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W và sạc không dây 50W. Đặc biệt, phiên bản Pro Max dự kiến sẽ được trang bị ống kính tele tiềm vọng chất lượng ở mặt sau.

Dòng Redmi K90 dự kiến sẽ có giá khoảng 560 USD (khoảng 14,7 triệu đồng). Nhiều thông tin cho rằng, sản phẩm này có thể được đổi tên thành Poco khi ra mắt trên thị trường toàn cầu. Cụ thể, Redmi K90 có thể mang tên Poco F8 Pro, trong khi phiên bản K90 Pro Max có thể được gọi là Poco F8 Ultra.