Những mẫu smartphone màu hồng phù hợp tặng phái đẹp ngày 20/10

Nhân dịp 20/10 sắp tới, nếu bạn đang tìm kiếm món quà ý nghĩa cho các chị em, những chiếc smartphone màu hồng sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Màu sắc dịu dàng này không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn phù hợp với phong cách nữ tính, giúp các nàng nổi bật giữa đám đông.

Những mẫu điện thoại màu hồng được yêu thích

Apple luôn dẫn đầu trong thiết kế tinh tế, và năm nay, các mẫu iPhone màu hồng tiếp tục khẳng định điều đó. iPhone 16 và iPhone 16 Plus với tông hồng nhạt nhẹ nhàng mang lại cảm giác hiện đại và phong cách. Những chiếc điện thoại này được trang bị chip xử lý mạnh mẽ, giúp chạy mượt mà mọi ứng dụng từ chụp ảnh đến chơi game.

iPhone 16 Plus màu hồng

Camera sau được nâng cấp với khả năng zoom xa hơn, rất phù hợp cho những ai yêu thích selfie hay quay vlog. Nếu ngân sách hạn chế, iPhone 15 hoặc iPhone 15 Plus màu hồng vẫn là lựa chọn tuyệt vời với màn hình sáng rõ và pin bền bỉ.

iPhone 15 Plus màu hồng

Không kém cạnh, Samsung cũng mang đến loạt sản phẩm màu hồng đa dạng từ phân khúc trung cấp đến cao cấp. Galaxy A26 màu hồng là mẫu điện thoại giá phải chăng nhưng vẫn "xịn sò" với màn hình lớn, camera chụp đêm đẹp và bộ nhớ lưu trữ rộng rãi.

Samsung Galaxy A26

Nếu bạn muốn một sản phẩm độc đáo hơn, Galaxy Z Fold 6 màu hồng với thiết kế gập gọn gàng sẽ thu hút mọi ánh nhìn, đồng thời mang lại trải nghiệm xem phim và lướt web thoải mái.

Galaxy Z Fold 6

Lựa chọn tiết kiệm nhưng vẫn xinh xắn

Không phải ai cũng muốn chi tiêu lớn, vì vậy các mẫu như Vivo Y28 hay Oppo Find X8 5G màu hồng là lựa chọn thông minh. Redmi 13 nổi bật với pin "trâu" sử dụng lên đến 2 ngày, camera cơ bản nhưng đủ dùng cho mạng xã hội.

Redmi 13 5G Pearl Pink

Vivo Y28 tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ, màu hồng nhạt dễ phối đồ, trong khi Oppo Find X8 mạnh về khả năng chụp ảnh với chế độ làm đẹp tự nhiên.

Ngoài ra, Infinix HOT 50 Pro Plus màu Blossom Pink và OPPO A6 Pro Coral Pink cũng đang được ưa chuộng nhờ giá rẻ nhưng hiệu năng tốt, phù hợp cho các bạn trẻ. Những mẫu điện thoại này có giá từ 5-10 triệu đồng, rất thích hợp cho người mới bắt đầu.

Infinix HOT 50 Pro Plus màu Blossom Pink

Hãy chọn cho các chị em một chiếc smartphone màu hồng xinh xắn để thể hiện tình cảm và sự quan tâm của bạn trong ngày đặc biệt này!