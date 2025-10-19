Ứng dụng tưởng chừng vô ích nay thành “vũ khí bí mật” của Windows 11

Theo thông tin từ Thurrott.com, tính năng mới mang tên Direct Settings Access cho phép Copilot kết nối sâu hơn với các cài đặt của Windows 11. Điều này giúp nâng cao khả năng hỗ trợ người dùng trong việc điều chỉnh cài đặt hệ điều hành.

Microsoft biến Copilot thành “trợ lý thực thụ”.

Trong bài đăng trên blog về phiên bản mới nhất của ứng dụng, Microsoft cho biết nếu người dùng hỏi về cài đặt cho PC của họ, Copilot sẽ cung cấp liên kết trực tiếp đến tùy chọn liên quan trong ứng dụng Settings. Ví dụ, khi một người dùng phàn nàn rằng màn hình quá tối và hỏi cách khắc phục, Copilot sẽ cung cấp liên kết đến phần cài đặt để điều chỉnh độ sáng. Điều này giúp người dùng dễ dàng truy cập và điều chỉnh cài đặt một cách nhanh chóng thay vì phải tìm kiếm với nhiều thao tác.

Ngoài việc cung cấp liên kết, Copilot còn đưa ra lời khuyên về cách thay đổi độ sáng, chẳng hạn di chuyển thanh trượt. Mặc dù đây là một hướng dẫn cơ bản nhưng Copilot sẽ mang đến thông tin bổ sung để người dùng thuận tiện hơn.

Tính năng mới này hiện đã có sẵn cho người dùng Windows Insider trong phiên bản 1.25095.161 hoặc mới hơn. Tuy nhiên, Microsoft cho biết tính năng này sẽ được triển khai dần dần, vì vậy không phải ai cũng có thể sử dụng ngay lập tức.

Copilot vừa biết chỉ đường, vừa biết chữa bệnh cho máy tính.

Đây là một bước tiến đáng kể cho ứng dụng Copilot, giúp người dùng dễ dàng truy cập các cài đặt liên quan trong hệ điều hành Windows 11. Ngoài ra, Copilot cũng cung cấp những lời khuyên bổ sung, như kiểm tra xem trình tiết kiệm pin có giới hạn độ sáng màn hình hay không, thông tin rất quan trọng trên những thiết bị như máy tính xách tay.

Mặc dù cần thời gian để đánh giá tính năng này qua nhiều câu hỏi khác nhau, nhưng nhìn chung, đây có vẻ là một động thái tích cực từ Microsoft. Có thể trong tương lai, Copilot sẽ không chỉ tư vấn mà còn tự động kiểm tra các cài đặt và hỏi người dùng có muốn điều chỉnh hay không.

Giao diện của ứng dụng Copilot hứa hẹn sẽ có những thay đổi lớn trong thời gian tới nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.