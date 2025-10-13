Xiaomi 17 Ultra đạt chứng nhận quan trọng, xác nhận có bản kết nối vệ tinh

Mới đây, phiên bản vệ tinh của điện thoại Xiaomi 17 Ultra đã nhận được chứng nhận Radio tại Trung Quốc với số model "25128PNA1C". Trước đó, phiên bản thông thường của điện thoại này cũng đã được phát hiện trên cùng một trang web chứng nhận.

Xiaomi 17 Ultra sẽ có phiên bản hỗ trợ liên lạc qua vệ tinh

Theo thông tin công bố, phiên bản vệ tinh sẽ hỗ trợ kết nối Tiantong-1 và Beidou cho các cuộc gọi và tin nhắn vệ tinh. Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp công nghệ UWB (Băng tần siêu rộng) nhằm tạo ra kết nối liền mạch giữa các thiết bị trong hệ sinh thái của Xiaomi.

Chứng nhận Radio này là một trong nhiều phê duyệt mà Xiaomi 17 Ultra đã nhận được. Trước đó, phiên bản toàn cầu và phiên bản Ấn Độ của điện thoại này đã được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu IMEI với các số model lần lượt là 2512BPNDAG và 2512BPNDAI. Dự kiến, thiết bị sẽ chính thức ra mắt vào quý 1 năm 2026.

Điểm nổi bật của Xiaomi 17 Ultra chính là hệ thống camera. Điện thoại này dự kiến sẽ được trang bị bốn camera với các thông số như sau:

- Camera chính: Omnivision OV50X, 50MP (cảm biến 1 inch)

- Camera siêu rộng: Samsung JN5, 50MP

- Ống kính tele: Samsung JN5, 50MP

- Ống kính tele tiềm vọng: ISOCELL HP5, 200MP

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Xiaomi sử dụng cảm biến chính 1 inch của Omnivision, với kích thước điểm ảnh 1,6μm và khả năng HDR phơi sáng đơn 110dB, hứa hẹn mang đến độ rõ nét và dải động vượt trội.

Mặt trước của Xiaomi 17 Ultra có thể sở hữu màn hình OLED LTPO 6,85 inch với độ phân giải 2K và viền siêu mỏng, được cho là mỏng hơn cả iPhone. Thiết bị sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm, cùng với khả năng sạc nhanh có dây và không dây, tiêu chuẩn chống nước IP và dung lượng pin lớn.

Ngoài ra, Xiaomi cũng dự kiến sẽ ra mắt thiết bị NAS (Bộ lưu trữ kết nối mạng) đầu tiên cùng với 17 Ultra.