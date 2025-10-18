Những mẫu iPhone nên tránh xa, trừ khi chỉ dùng để “nghe, gọi”

Điều này có nghĩa ngay cả mẫu iPhone 17 cơ bản cũng sở hữu dung lượng lưu trữ khởi điểm lớn hơn gấp đôi so với các mẫu trước đó. Tuy nhiên, Apple vẫn bán các mẫu iPhone với bộ nhớ trong 128 GB, bao gồm iPhone 16 và 16e, nhằm hướng đến những ai muốn sở hữu iPhone mới mà không phải chi ra ít nhất 24,99 triệu đồng.

Hãy chọn iPhone có bộ nhớ trong 256 GB trở lên nếu không muốn “đầy bộ nhớ” sau vài tháng.

Chính mức giá thấp này khiến nhiều người có thể bị cám dỗ bởi các phiên bản có bộ nhớ trong 128 GB, cho dù đó là người mua iPhone mới hay đã qua sử dụng. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Liệu 128GB có đủ cho một chiếc iPhone?

Nếu chỉ sử dụng điện thoại để gọi điện, nhắn tin và thỉnh thoảng lướt web, thì dung lượng này hoàn toàn đủ. Tuy nhiên, đối với game thủ, 128 GB có thể không đủ để lưu trữ tất cả các nội dung cũng như tựa game yêu thích. Ví dụ, trò chơi “World of Tanks Blitz” chiếm gần 12 GB, trong khi “War Thunder Mobile” yêu cầu hơn 3,5 GB. Thậm chí, “Real Racing 3” cũng chiếm gần 10 GB dung lượng lưu trữ sau khi tải xuống toàn bộ nội dung.

Đối với những ai thường xuyên chụp ảnh và quay video, ít nhất 256 GB là lựa chọn hợp lý, đặc biệt nếu họ muốn lưu trữ dữ liệu trên thiết bị. Ví dụ với chủ nhân bài viết, ảnh và video trên iPhone đã chiếm hơn 139 GB, điều đó cho thấy ngay cả khi không cài đặt thêm ứng dụng, 128 GB cũng có thể không đủ dùng.

Các nội dung trên iPhone sẽ đầy lên theo năm tháng, đặc biệt nếu hay cài đặt game hoặc chụp ảnh/quay phim.

Quan trọng hơn, những dữ liệu này chưa kể nhu cầu lưu trữ sẽ ngày càng tăng hơn theo thời gian khi cài thêm game, cập nhật phần mềm, chụp ảnh hay quay video,…

Cách tăng dung lượng lưu trữ trên iPhone

Do iPhone không hỗ trợ thẻ nhớ microSD, người dùng không thể mở rộng bộ nhớ. Một số cách để tăng dung lượng lưu trữ bao gồm xóa dữ liệu hệ thống, nhưng điều này chỉ mang lại một lượng dung lượng trống nhất định.

Người dùng cũng có thể chuyển ảnh và video sang ổ đĩa ngoài hoặc máy tính thông qua cổng USB-C hoặc Lightning. Tuy nhiên, điều này yêu cầu người dùng cần có thiết bị lưu trữ đủ dung lượng và thời gian để thực hiện.

Apple cung cấp các lựa chọn mức giá khác nhau khi muốn mở rộng không gian lưu trữ với iCloud.

Trong trường hợp muốn một giải pháp tiện lợi hơn, hãy xem xét đăng ký tài khoản iCloud với các gói thuê bao từ 19.000 đồng/tháng cho 50 GB hoặc 1,499 triệu đồng/tháng cho 12 TB. Gói này sẽ tự động sao lưu thư viện ảnh của người dùng nếu họ bật tính năng iCloud Photos. Mặc dù có những lựa chọn thay thế iCloud rẻ hơn, nhưng chúng có thể kém tiện lợi hơn.

Tóm lại, dung lượng 128 GB chỉ phù hợp với những người dùng iPhone tối giản. Người dùng trung bình nên chọn ít nhất 256 GB để tránh gặp phải vấn đề về lưu trữ trong tương lai. Đối với những người dùng chuyên nghiệp, như những người làm phim bằng iPhone, lựa chọn lý tưởng là 512 GB hoặc 1 TB.