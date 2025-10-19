Ngủ cũng tiết kiệm pin: One UI 8.5 mang đến tính năng “ảo diệu” chưa từng có

Bản cập nhật One UI 8.5 mà Samsung đang phát triển dự kiến sẽ đi kèm với một tính năng mới mang tên Network Battery Saver. Tính năng này được thiết kế nhằm giảm mức tiêu thụ pin của điện thoại bằng cách làm chậm kết nối internet khi người dùng không sử dụng thiết bị.

Network Battery Saver sẽ được Samsung bổ sung trong One UI 8.5.

Cụ thể, Network Battery Saver hoạt động tương tự như khi người dùng ngủ vào ban đêm và không kiểm tra điện thoại. Khi đó, Network Battery Saver sẽ giảm thiểu hoạt động của các ứng dụng nền, giúp tiết kiệm dữ liệu và kéo dài thời gian sử dụng pin.

Theo thông tin từ Assemble Debug, tính năng này sẽ sử dụng công nghệ Trí tuệ Dữ liệu Cá nhân (Personal Data Intelligence), một công cụ AI có khả năng học hỏi thói quen sử dụng điện thoại của người dùng và xác định thời điểm thích hợp để kích hoạt tính năng tiết kiệm pin. Đặc biệt, tất cả quá trình này diễn ra hoàn toàn trên thiết bị của người dùng nhằm đảm bảo dữ liệu cá nhân được bảo mật và không bị gửi lên Internet.

Ngoài ra, Network Battery Saver sẽ không làm chậm hiệu suất điện thoại khi người dùng đang hoạt động mà chỉ được kích hoạt khi thiết bị không được sử dụng, từ đó giúp người dùng vẫn có trải nghiệm mượt mà khi xem video, duyệt web hay trò chuyện.

One UI 8.5 biến Galaxy thành “chuyên gia tiết kiệm pin”.

One UI 8.5 cũng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tính năng hữu ích khác như Quick Panel tùy chỉnh, cải thiện quyền riêng tư và tóm tắt thông báo bằng AI. Phiên bản này có thể dựa trên Android 16 QPR2 giúp mang lại nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Samsung dự kiến sẽ ra mắt bản cập nhật One UI 8.5 cho dòng Galaxy S26 vào đầu năm 2026 trước khi triển khai đến các thiết bị cũ hơn trong tương lai không xa.