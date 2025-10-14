HyperOS 3 chính thức triển khai, “thổi hồn” AI vào điện thoại Xiaomi

Bản cập nhật HyperOS 3 sẽ được phát hành cho các mẫu điện thoại Xiaomi, Redmi và POCO đủ điều kiện từ tháng 10 đến tháng 11. Các thiết bị sẽ nhận được bản cập nhật trong tháng này sẽ được triển khai trên nhiều thương hiệu khác nhau, từ Xiaomi đến Redmi và POCO.

Nhiều tính năng mới được bổ sung vào các điện thoại Xiaomi nhờ HyperOS 3.

Danh sách cụ thể bao gồm Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi MIX Flip, REDMI Note 14 Pro+ 5G, REDMI Note 14 Pro 5G, REDMI Note 14 Pro, REDMI Note 14, POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7, POCO X7 Pro, POCO X7 Pro Iron Man Edition, và POCO X7. Ngoài ra, các mẫu máy tính bảng Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, và Xiaomi Pad Mini cũng nằm trong danh mục nhận cập nhật.

Những tính năng nổi bật trên HyperOS 3

HyperOS 3 mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý, bao gồm giảm tải CPU 4%, cải thiện hiệu suất năng lượng 10% và giảm tỷ lệ mất khung hình 18,9%. Hệ điều hành này cũng bổ sung cơ chế lập lịch có thể tháo lắp nóng và liên kết lập lịch đồ họa mới giúp nâng cao trải nghiệm chơi game. Tốc độ khởi chạy ứng dụng nhanh hơn 21%, phát video mượt mà hơn 10% và độ trễ phản hồi cảm ứng giảm 9%. Hơn 100 hiệu ứng hệ thống cũng được tối ưu hóa để mang lại hiệu suất mượt mà hơn.

Người dùng điện thoại Xiaomi sẽ được nâng tầm trải nghiệm sau khi cập nhật HyperOS 3.

Bản cập nhật cũng đi kèm với một số thay đổi như tính năng mới mang tên Xiaomi Super Island hoạt động như một trung tâm thông báo trực tiếp với hơn 70 dịch vụ tích hợp hỗ trợ, hình nền động dựa trên AI mới với hiệu ứng chiều sâu, biểu tượng được thiết kế lại và lưới màn hình có thể điều chỉnh,…. Người dùng sẽ được trải nghiệm màn hình khóa với giao diện cho phép chỉnh sửa hình nền và màn hình khóa. Album Ảnh hiện hỗ trợ tìm kiếm thông minh và tự động tạo Album thú cưng.

Ngoài ra, các tính năng AI cũng đã được nâng cấp. Trợ lý ảo Super XiaoAi giờ đây có khả năng hiểu nội dung trên màn hình và cung cấp câu trả lời phù hợp. Người dùng có thể khoanh tròn nội dung để kích hoạt các hành động như tìm kiếm, dịch hoặc chia sẻ, tương tự như tính năng Circle to Search của Google.

Với những cải tiến này, HyperOS 3 hứa hẹn mang đến trải nghiệm người dùng tốt hơn cho các thiết bị Xiaomi trong thời gian tới.