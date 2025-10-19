Mất quyền truy cập vào tài khoản Google giờ đây không còn đáng sợ nữa

Đầu tiên, người dùng có thể chỉ định bạn bè hoặc thành viên gia đình đáng tin cậy làm Recovery Contacts. Điều này giúp dễ dàng hơn trong việc lấy lại tài khoản nếu không nhận được mã khôi phục qua SMS hoặc email. Khi mất quyền truy cập, người dùng có thể gửi mã đến một trong những người liên hệ này, người đó sẽ xác minh và hỗ trợ họ khôi phục tài khoản.

Người dùng Google có thêm phương thức để khôi phục tài khoản.

Thứ hai, Google cũng giới thiệu tính năng khôi phục tài khoản bằng số điện thoại di động, tuy nhiên yêu cầu người dùng phải nhớ mật mã màn hình khóa từ thiết bị trước đó để xác minh. Những bổ sung này sẽ tăng cường các phương pháp khôi phục tài khoản hiện có, cung cấp các lựa chọn dự phòng đáng tin cậy hơn khi các phương pháp truyền thống không thành công.

Việc bị khóa tài khoản Google có thể gây ra nhiều rắc rối, ảnh hưởng đến quyền truy cập vào các dịch vụ quan trọng như Gmail và Google Photos. Do đó, việc có một phương án khôi phục đáng tin cậy là rất cần thiết để đảm bảo an toàn và thuận tiện khi đăng nhập lại.

Tính năng Recovery Contacts sẽ giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào các phương thức khôi phục đơn lẻ như điện thoại hoặc email, đặc biệt hữu ích trong trường hợp người dùng mất điện thoại hoặc chưa cập nhật email khôi phục. Trong khi đó, tùy chọn khôi phục bằng số điện thoại di động sẽ hỗ trợ người dùng quên mật khẩu, nhưng sẽ không hiệu quả nếu điện thoại bị mất cho đến khi số điện thoại được kích hoạt trên thiết bị mới.

Recovery Contacts sẽ giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào các phương thức khôi phục đơn lẻ.

Người dùng nên quan tâm đến tính năng này, đặc biệt nếu đã từng rơi vào tình huống hoảng loạn khi quên mật khẩu hoặc mất điện thoại. Việc thiết lập một lần sẽ giúp họ luôn có cách để khôi phục tài khoản mà không phải phụ thuộc vào mã SMS hay email dự phòng.

Theo thông tin từ trang hỗ trợ của Google, mỗi tài khoản có thể có tối đa 10 địa chỉ liên hệ khôi phục. Tuy nhiên, tài khoản đã đăng ký Advanced Protection Program và tài khoản Google Workspace không thể thêm địa chỉ liên hệ khôi phục, nhưng có thể hoạt động như địa chỉ liên hệ cho các tài khoản khác. Lưu ý rằng tài khoản con không được hỗ trợ cho tính năng này.