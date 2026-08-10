Xiaomi Mix Fold 5 lộ diện: Chia tay Qualcomm, dùng chip tự trồng Xring O3?

Xiaomi đang tập trung phát triển siêu phẩm màn hình gập tiếp theo mang tên Mix Fold 5, sau khi tạm hoãn kế hoạch ra mắt vào năm 2025. Mới đây, những hình ảnh thực tế đầu tiên của mẫu smartphone gập cao cấp này đã được tiết lộ, cho thấy một thiết kế hoàn toàn mới cùng nhiều nâng cấp đáng chú ý về phần cứng và phần mềm.

Theo thông tin từ blogger Panda is Bald trên Weibo, Mix Fold 5 sẽ có sự thay đổi lớn trong triết lý thiết kế. Thay vì các cạnh vuông vức như các thế hệ trước, mẫu điện thoại mới sẽ sở hữu các góc bo tròn mềm mại, mang lại vẻ ngoài hiện đại và tinh tế, đồng thời tối ưu hóa không gian hiển thị. Thiết kế này hứa hẹn sẽ tạo cảm giác rộng rãi và thoải mái khi sử dụng hàng ngày.

Đặc biệt, một thông tin gây bất ngờ là Xiaomi có thể sẽ không sử dụng vi xử lý Snapdragon của Qualcomm cho Mix Fold 5. Thay vào đó, hãng sẽ tích hợp chip tự phát triển mang tên Xring O3, giúp tối ưu hóa hiệu năng và tiết kiệm điện năng cho dòng máy gập cao cấp này.

Mix Fold 5, với mã model 2608BPX34C, đã xuất hiện trên trang chứng nhận trực tuyến với thông số kỹ thuật ấn tượng. Màn hình gập của thiết bị dự kiến có kích thước từ 7.5 đến 7.6 inch, với nếp gấp được giảm thiểu tối đa, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà.

Hệ thống camera cũng được nâng cấp với cảm biến chính lên tới 200 megapixel, cùng viên pin dung lượng 6.000 mAh hỗ trợ sạc không dây, đảm bảo thời gian sử dụng bền bỉ.

Không chỉ cải tiến phần cứng, giao diện HyperOS 4 mới cũng hứa hẹn sẽ nâng cao trải nghiệm người dùng. Hệ điều hành này có thiết kế kính lỏng độc đáo và chất liệu giả kính dịu nhẹ, tái hiện hiệu ứng quang học chân thực.

Ngoài ra, chế độ chuyên gia "Super Xiao Ai" và trung tâm điều khiển thiết bị tích hợp sẽ giúp quản lý hệ sinh thái thông minh dễ dàng hơn bao giờ hết. Hệ điều hành tự phát triển của Xiaomi còn được bổ sung tính năng tính toán tải trọng và tải trước bộ nhớ, giúp máy xử lý các tác vụ chạy ngầm một cách mượt mà.