Redmi 17 5G gây bất ngờ với pin lớn và giá dưới 250 USD

Mới đây, Redmi đã chính thức giới thiệu phiên bản toàn cầu của hai mẫu điện thoại Redmi 17 5G và Redmi 17 4G, sau khi ra mắt phiên bản tại Trung Quốc với chip Unisoc T8300. Đáng chú ý, cả hai phiên bản toàn cầu này có phần cứng khác biệt đáng kể so với phiên bản Trung Quốc.

Theo đó, Redmi 17 5G bản quốc tế được trang bị chip Snapdragon 4 Gen 5, sản xuất trên tiến trình 4nm, kết hợp với RAM LPDDR4X và bộ nhớ trong UFS 2.2. Thiết bị hỗ trợ kết nối 5G, NFC và Bluetooth 5.1. Trong khi đó, Redmi 17 4G sử dụng chip Helio G91-Ultra, RAM LPDDR4X, bộ nhớ trong eMMC 5.1 và Bluetooth 5.4.

Redmi 17 5G.

Mặc dù có sự khác biệt về chip xử lý, cả hai mẫu điện thoại đều sở hữu nhiều tính năng tương đồng. Cả hai đều trang bị màn hình LCD HD+ 6,9 inch với tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 825 nits, kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i và chứng nhận TÜV Rheinland về giảm ánh sáng xanh.

Cả Redmi 17 5G và Redmi 17 4G đều được trang bị pin 7.500 mAh với sạc nhanh 45W và sạc ngược 22,5W. Khả năng chụp ảnh được xử lý bởi camera kép 50 MP tích hợp AI ở mặt sau và camera trước 8 MP. Cả hai thiết bị chạy trên Android 16 dựa trên HyperOS 3, có loa stereo kép, khung máy đạt chuẩn IP64, cảm biến vân tay bên cạnh, jack cắm tai nghe 3,5 mm, hỗ trợ SIM kép và khe cắm thẻ nhớ microSD.

Redmi 17 4G.

Redmi 17 5G hiện đã có mặt tại Việt Nam với giá 6,49 triệu đồng cho phiên bản 4/128 GB hoặc 7,49 triệu đồng cho phiên bản 6/256 GB. Sản phẩm có các lựa chọn màu Xanh dương, Tím hoặc Đen.

Trong khi đó, Redmi 17 4G được bán ra toàn cầu với các cấu hình 4/128 GB, 5/256 GB, 6/128 GB và 6/256 GB, với các màu sắc Trắng, Đỏ và Xanh lá cây. Mặc dù Xiaomi chưa công bố ngày ra mắt cụ thể của sản phẩm, tuy nhiên khả năng tiếp cận có thể diễn ra sớm.