Xiaomi 17 Fold sẽ dùng chip tự phát triển, tham vọng thoát phụ thuộc Qualcomm?

Mặc dù trong năm 2025, Xiaomi chưa giới thiệu bất kỳ mẫu điện thoại thông minh màn hình gập nào, nhưng nhiều tin đồn cho thấy điều này sẽ sớm thay đổi. Hiện tại, tên gọi của sản phẩm mới vẫn chưa được xác định, có thể là Xiaomi 17 Fold, MIX Fold 5 hoặc MIX Fold 6.

Theo Xiaomi Time, một thiết bị mới của Xiaomi với tên mã nội bộ là Q18 và tên mã “Lhasa” đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của Mi Code. Thiết bị này có số hiệu model 2608BPX34C, từng được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu IMEI, có thể liên quan đến sản phẩm Lhasa/Q18.

Ảnh minh hoạ.

Điểm đáng chú ý là thiết bị này được cho là sẽ sử dụng chipset Xring O3, con chip tự phát triển tiếp theo của Xiaomi, kế nhiệm Xring O1 đã được trang bị trên Xiaomi 15S Pro. Nếu thông tin này chính xác, đây có thể là một bước đi chiến lược của Xiaomi nhằm giảm sự phụ thuộc vào Qualcomm và khẳng định thương hiệu trong phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, việc phát triển chip riêng cũng tiềm ẩn rủi ro, vì cần thời gian để tối ưu hiệu năng và độ ổn định.

Các báo cáo trước đây cho biết việc ra mắt Xiaomi 17 Fold đã bị trì hoãn. Dựa trên những thông tin hiện tại, sản phẩm này có thể được công bố vào đầu tháng 7. Đồng thời, Xiaomi cũng đang phát triển mẫu Xiaomi 17 Max, dự kiến ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 5.

Xiaomi 17 Max được cho là sẽ sở hữu màn hình OLED phẳng 6.9 inch với độ phân giải 1.5K, trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM LPDDR5X lên đến 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 lên đến 1TB. Sản phẩm này cũng dự kiến sẽ có viên pin dung lượng khoảng 8,000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W.

Về khả năng chụp ảnh, Xiaomi 17 Max sẽ được trang bị camera trước 50 megapixel, camera chính Samsung HPE 200 megapixel, ống kính siêu rộng 50 megapixel và camera tele dạng kính tiềm vọng 50 megapixel ở mặt sau. Các tính năng khác dự kiến bao gồm động cơ tuyến tính trục X và hệ thống loa kép đối xứng 1115.