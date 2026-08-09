Bộ đôi smartphone pin “khủng” vừa trình làng, giá sinh viên

Vừa qua, Xiaomi và Tecno đã lần lượt giới thiệu hai dòng điện thoại mới cùng tập trung vào pin dung lượng "khủng", gồm Redmi 17 series với pin 7.500mAh và Tecno Pova Curve 2 5G với pin 8.000mAh.

Xiaomi Redmi 17 series

Xiaomi ra mắt Redmi 17 series gồm Redmi 17 và Redmi 17 5G, nổi bật với viên pin 7.500mAh. Theo thông tin từ hãng, dung lượng pin này cho thời lượng sử dụng lên đến 2 ngày sau một lần sạc, đáp ứng các nhu cầu học tập, làm việc, giải trí và kết nối. Máy hỗ trợ sạc nhanh 45W Turbo Charging cùng sạc ngược có dây 22,5W để cấp năng lượng cho các thiết bị khác.

Xiaomi Redmi 17.

Bộ đôi sở hữu màn hình 6,9 inch với tần số quét 120Hz. Màn hình hỗ trợ DC Dimming và ba chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland, kết hợp thiết kế viền mỏng và camera trước dạng đục lỗ. Phần mặt lưng có khung viền phẳng, cụm camera Metal Deco cùng hệ thống Dynamic RGB Light, tạo hiệu ứng ánh sáng theo các trạng thái như cuộc gọi đến, thông báo, sạc pin, chơi game hoặc sử dụng camera.

Về độ bền, Redmi 17 series sử dụng kính Corning Gorilla Glass 7i, đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, đồng thời hỗ trợ công nghệ Wet Touch giúp màn hình duy trì khả năng phản hồi khi tay hoặc bề mặt hiển thị bị ướt. Máy chạy Xiaomi HyperOS 3, sử dụng vi xử lý 8 nhân, hỗ trợ 5G, mở rộng RAM và thẻ nhớ ngoài lên đến 2TB. Hệ thống camera AI kép 50MP hỗ trợ quay video kép bằng camera trước và sau, trong khi loa kép stereo có thể tăng âm lượng lên đến 300%.

Redmi 17 có ba cấu hình gồm 4GB + 128GB giá 5,99 triệu đồng, 4GB + 256GB giá 6,69 triệu đồng và 6GB + 256GB giá 7,49 triệu đồng. Redmi 17 5G có bản 4GB + 128GB giá 6,49 triệu đồng và 4GB + 256GB giá 7,25 triệu đồng.

Tecno Pova Curve 2 5G

Trong khi Redmi 17 series tập trung vào viên pin 7.500mAh, Tecno Pova Curve 2 5G nâng dung lượng lên 8.000mAh. Điểm đáng chú ý nằm ở việc viên pin này được tích hợp trong thân máy dày chỉ 7,42mm, trọng lượng 195g. Máy có thiết kế đường viền bo cong, lấy cảm hứng từ tàu không gian và hướng đến khả năng cầm nắm thuận tiện.

Tecno Pova Curve 2 5G.

Tecno Pova Curve 2 5G trang bị màn hình AMOLED cong 6,78 inch, tần số quét 144Hz và âm thanh Dolby Atmos. Tần số quét cao hỗ trợ giảm hiện tượng giật hình khi cuộn trang, chuyển đổi ứng dụng cũng như khi chơi các tựa game có tốc độ khung hình cao. Bên trong là chip MediaTek Dimensity 7100 5G, được tối ưu về mức tiêu thụ năng lượng và hỗ trợ kết nối 5G.

Máy còn có FreeLink 2.0 và Flash Call, cho phép thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn qua Bluetooth mà không cần phụ thuộc vào SIM hay cột sóng nhà mạng. Kết nối trực tiếp giữa các thiết bị Tecno có phạm vi lên đến 1,5km trong môi trường ngoài trời thông thoáng. Các tính năng AI gồm khử tiếng ồn cuộc gọi, dịch cuộc gọi theo thời gian thực, tóm lược cuộc gọi và tự động trả lời thông minh. Trợ lý Ella AI hỗ trợ tóm tắt trang web, viết lại văn bản và tạo lịch trình.

Tecno Pova Curve 2 5G đạt chuẩn IP64, tích hợp điều khiển hồng ngoại và sử dụng kính Corning Gorilla Glass 7i. Máy được cam kết cập nhật 3 phiên bản Android liên tiếp cùng 3 năm cập nhật bảo mật. Sản phẩm có các phiên bản 8GB + 128GB giá 10,99 triệu đồng, 8GB + 256GB giá 12,69 triệu đồng và 12GB + 256GB giá 13,99 triệu đồng.