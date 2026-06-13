Xiaomi MIX Fold 5 lộ cấu hình “khủng”: Camera 200MP, pin 6.000 mAh

Mới đây, leaker Digital Chat Station đã cung cấp thêm nhiều thông tin thú vị về Xiaomi MIX Fold 5, mẫu điện thoại gập đang được mong đợi. Theo các nguồn tin, thông số kỹ thuật của nguyên mẫu hiện tại vẫn được giữ nguyên, cho thấy thiết bị đã tiến vào giai đoạn hoàn thiện ổn định trước khi ra mắt chính thức.

Xiaomi MIX Fold 5 dự kiến sẽ được trang bị chipset Xring O3, do chính Xiaomi phát triển, và có thể ra mắt vào quý 3 năm 2026. Thiết kế của máy được cho là tối giản và tinh tế, với màn hình gập kích thước khoảng 7.5 đến 7.6 inch, sử dụng công nghệ gập liền mạch. Điều này cho thấy Xiaomi không chỉ chú trọng vào công nghệ mà còn muốn tạo ra một sản phẩm nổi bật về tính thẩm mỹ.

Về camera, MIX Fold 5 sẽ sở hữu camera chính 200MP, sử dụng cảm biến Samsung S5KHP5. Đây có thể là một nâng cấp đáng kể so với nhiều mẫu điện thoại gập hiện nay, vốn thường phải hy sinh chất lượng camera để có thiết kế mỏng hơn. Tuy nhiên, chất lượng ảnh thực tế sẽ phụ thuộc vào thuật toán xử lý và khả năng tối ưu phần mềm của Xiaomi.

Ngoài ra, chiếc điện thoại gập này sẽ có pin dung lượng khoảng 6.000 mAh và hỗ trợ sạc không dây. Nó cũng được cho là có khả năng chống nước hoàn toàn và cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn ở cạnh bên. Nếu thông tin này chính xác, MIX Fold 5 sẽ là một trong những mẫu điện thoại gập ấn tượng nhất trên thị trường về dung lượng pin.

Mặc dù thông tin rò rỉ lần này không đề cập nhiều đến hiệu năng, một báo cáo trước đó cho biết MIX Fold 5 sẽ sử dụng SoC thế hệ tiếp theo, Xring O3. Hiện vẫn chưa rõ những cải tiến cụ thể mà con chip này mang lại so với Xring O1, nhưng việc Xiaomi tiếp tục phát triển chip nội bộ cho thấy hãng đang muốn kiểm soát tốt hơn cả phần cứng lẫn phần mềm.

Tuy nhiên, một tin không vui là giá bán của MIX Fold 5 có thể sẽ tăng. Theo nguồn tin, thiết bị dự kiến sẽ được bán với mức giá khoảng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 38,76 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với mức giá khởi điểm của MIX Fold 4 là 8.999 nhân dân tệ (khoảng 34,88 triệu đồng).