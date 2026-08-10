Hai mẹo đơn giản giúp điện thoại Xiaomi chạy nhanh hơn

Khi mới được khởi động, chiếc điện thoại Xiaomi của người dùng có thể hoạt động rất nhanh, cho phép mở ứng dụng một cách ấn tượng. Tuy nhiên, theo thời gian và quá trình sử dụng, hiệu suất của máy có thể giảm dần. Đây là điều khá bình thường, đặc biệt khi có các phiên bản Android và HyperOS mới ra mắt.

Giống như bất kỳ thiết bị điện tử nào khác, điện thoại Xiaomi cần được “nghỉ ngơi” định kỳ. Trong trường hợp người dùng nhận thấy điện thoại của mình đột nhiên chậm hơn, có một số biện pháp có thể thực hiện để cải thiện tình hình, với 2 cách làm đơn giản dưới đây.

Khởi động lại điện thoại

Đây là giải pháp đầu tiên mà bất kỳ chuyên gia sửa chữa điện thoại nào cũng khuyên dùng. Việc khởi động lại sẽ giúp giải phóng bộ nhớ bằng cách đóng tất cả các ứng dụng và tiến trình đang chạy. Theo khuyến cáo, người dùng nên tắt hoàn toàn điện thoại và để nó nghỉ ngơi trong khoảng 10 phút khi thấy máy chạy chậm bất ngờ.

Ảnh minh họa.

Người dùng cũng nên khởi động lại thiết bị nếu gặp vấn đề về kết nối mạng, Wi-Fi không hoạt động hoặc nếu điện thoại bị quá nóng. Ngoài ra, các chuyên gia cho biết người dùng nên hình thành thói quen khởi động lại điện thoại mỗi tuần một lần.

Giải phóng bộ nhớ RAM

Một cách làm khác mà người dùng có thể thực hiện là tự giải phóng RAM bằng ứng dụng Bảo mật có sẵn trên điện thoại Xiaomi. Các bước cụ thể có thể thực hiện như sau:

- Mở ứng dụng Bảo mật trên điện thoại Xiaomi.

- Chọn phần Dọn dẹp.

Ảnh minh họa.

- Chờ điện thoại quét xong các file rác và bộ nhớ đệm (cache) rồi bấm Dọn dẹp rác để giảm tải áp lực lưu trữ cho hệ thống.

Thao tác này không chỉ giúp giải phóng RAM mà còn loại bỏ các tập tin lưu trong bộ nhớ cache, các gói cài đặt và các tập tin lỗi thời còn sót lại. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể chọn Tăng tốc (Boost speed) để tối ưu hóa bộ nhớ RAM.

Nếu sau khi thực hiện các biện pháp trên mà điện thoại vẫn chậm, người dùng có thể xem xét khôi phục cài đặt gốc để bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, hãy bắt đầu với những phương pháp ít xâm lấn và đơn giản hơn trước.