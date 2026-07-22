Xiaomi MIX Fold 5 lộ ảnh thực tế: Chip Xring O3 tự phát triển, pin "khủng" 6.000 mAh

Trong những ngày gần đây, cộng đồng yêu công nghệ đang xôn xao trước thông tin về chiếc smartphone màn hình gập thế hệ mới từ Xiaomi. Những hình ảnh thực tế được cho là của Xiaomi MIX Fold 5 đã bất ngờ xuất hiện, tiết lộ những thay đổi quan trọng về thiết kế và phần mềm. Nhiều người dùng đang kỳ vọng vào một sự lột xác thực sự của dòng sản phẩm này trong năm tới.

Theo các hình ảnh rò rỉ, Xiaomi dường như đã quyết định từ bỏ kiểu dáng cao và hẹp đặc trưng của các thế hệ trước. Thay vào đó, thiết bị mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế rộng và nhỏ gọn hơn, hứa hẹn mang lại trải nghiệm cầm nắm và sử dụng màn hình ngoài thoải mái hơn. Sự thay đổi này cho thấy hãng đang lắng nghe phản hồi từ người dùng để cải thiện tính di động.

Đặc biệt, màn hình gập bên trong của MIX Fold 5 được dự đoán có kích thước từ 7.5 đến 7.6 inch. Công nghệ bản lề mới cũng được kỳ vọng sẽ giải quyết tốt hơn vấn đề nếp gấp trên màn hình, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Đây chắc chắn là một cải tiến đáng mong đợi cho những người thường xuyên xem phim hoặc làm việc trên màn hình lớn.

Điểm nhấn thú vị nhất là thiết bị được cho là sẽ chạy trên giao diện HyperOS 4, dựa trên nền tảng Android 17. Việc Xiaomi ra mắt phiên bản hệ điều hành mới cùng với bản cập nhật Android lớn là một chiến lược quen thuộc. HyperOS 4 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tính năng tối ưu cho thiết bị gập, giúp khai thác tối đa không gian hiển thị rộng lớn.

Về cấu hình, thay vì sử dụng SoC cao cấp của Qualcomm, Xiaomi được cho là sẽ trang bị bộ vi xử lý Xring O3 tự phát triển cho MIX Fold 5. Thiết bị cũng sẽ có camera chính lên tới 200 megapixel và viên pin dung lượng 6.000 mAh hỗ trợ sạc không dây. Nếu thông tin này chính xác, MIX Fold 5 sẽ là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua flagship gập.

Hiện tại, các báo cáo cho thấy thiết bị đã nhận được chứng nhận tại Trung Quốc, mở đường cho một màn ra mắt chính thức có thể diễn ra ngay trong tháng 8 năm nay. Mức giá dự kiến tại thị trường nội địa rơi vào khoảng 10,000 Yuan (khoảng 38,8 triệu đồng), phản ánh đúng định hướng cao cấp mà dòng MIX Fold hướng tới.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây vẫn chỉ là những thông tin rò rỉ từ các thiết bị kỹ thuật đầu tiên. Xiaomi vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về sản phẩm này. Hãy cùng chờ đợi thêm những tin tức xác nhận từ hãng trong thời gian tới để biết chính xác chiếc flagship này sẽ mang đến những bất ngờ gì.