Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Giáng sinh, và nếu đang tìm kiếm món quà hoàn hảo, một chiếc điện thoại di động có thể là lựa chọn tuyệt vời dành cho người thân. Dưới đây là hai mẫu điện thoại đơn giản, phù hợp cho việc sử dụng hằng ngày: một từ Xiaomi và một từ Samsung.

Xiaomi Redmi A7 Pro

Xiaomi Redmi A7 Pro là một trong những mẫu điện thoại cơ bản nhất của công ty Trung Quốc, nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng. Chiếc điện thoại này được bán với giá khoảng 3,79 triệu đồng cho phiên bản RAM 4 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Mặc dù không phù hợp cho các tác vụ đòi hỏi cấu hình cao hay lưu trữ trò chơi dung lượng lớn, nhưng nó hoàn toàn đáp ứng nhu cầu sử dụng mạng xã hội, chụp ảnh, quay video thỉnh thoảng, nhắn tin và gọi điện.

Giá cho Xiaomi Redmi A7 Pro là khoảng 3,79 triệu đồng.

Máy sở hữu màn hình lớn 6,9 inch, tương đương với Galaxy S26 Ultra, cùng viên pin 6.000 mAh hứa hẹn cho thời gian sử dụng từ 1,5 đến 2 ngày với mức sử dụng vừa phải. Camera sau 13 MP và camera trước 8 MP, mặc dù thấp hơn so với các mẫu điện thoại cao cấp, nhưng vẫn đủ cho nhu cầu sử dụng không quá khắt khe.

Samsung Galaxy A17 5G

Nếu ưa thích thương hiệu Samsung, Galaxy A17 là một lựa chọn đáng cân nhắc. Chiếc điện thoại này cũng có bộ nhớ trong 128 GB, đủ dung lượng cho ứng dụng, ảnh và sử dụng hằng ngày.

Màn hình Super AMOLED 6,7 inch với độ phân giải Full HD+ và tần số quét 90Hz là một trong những điểm mạnh của Galaxy A17. Màn hình được trang bị kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus, giúp tăng khả năng chống chịu.

Galaxy A17 5G có giá khoảng 6,99 triệu đồng.

Bên trong, máy được trang bị chip xử lý Exynos 1330 5nm, tuy không phải là lựa chọn lý tưởng cho các trò chơi đòi hỏi cấu hình cao, nhưng sẽ xử lý tốt các tác vụ hằng ngày. Về khả năng chụp ảnh, camera chính 50MP với tính năng ổn định hình ảnh quang học (OIS) giúp giảm hiện tượng nhòe do chuyển động và cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra, máy còn có camera siêu rộng 5 MP và camera macro 2 MP, đủ đáp ứng các nhu cầu cơ bản.

Với những lựa chọn này, hy vọng rằng người dùng có thể dễ dàng tìm thấy một chiếc điện thoại phù hợp để làm quà tặng trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới.