Thời gian gần đây, nhiều người dùng điện thoại Samsung Galaxy đã bày tỏ lo ngại về tình trạng pin của thiết bị sau khi cài đặt phiên bản One UI 9, giao diện người dùng mới nhất của Samsung. Nhiều người đã nhận thấy sự sụt giảm bất thường về dung lượng pin, với một số báo cáo cho thấy pin giảm từ 100% xuống chỉ còn 94% chỉ sau chưa đầy một tháng sử dụng.

Việc dung lượng pin tụt từ 100% xuống 94% chỉ trong một tháng là điều bất bình thường.

Vấn đề này đã dẫn đến hàng loạt khiếu nại trên các diễn đàn chính thức của Samsung. Đại diện từ cộng đồng Samsung Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, lỗi này đã được xác nhận và sẽ được khắc phục trong bản cập nhật One UI 9.5 sắp tới.

Nhiều người dùng, đặc biệt là chủ sở hữu các mẫu Galaxy S25, đã phản ánh rằng tình trạng pin của họ suy giảm nhanh chóng chỉ trong vài ngày sau khi cập nhật. Một số trường hợp ghi nhận pin giảm từ 100% xuống 94% chỉ trong vòng một tuần. Điều này khiến người dùng cảm thấy lo lắng, đặc biệt khi nhiều thiết bị chỉ mới được sử dụng trong vài tháng.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Samsung gặp phải vấn đề tương tự. Trước đó, nhiều người dùng Galaxy S24 và S25 cũng đã phản ánh tình trạng hao pin sau khi cập nhật phiên bản mới nhất. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu vấn đề này có thực sự làm tăng tốc độ hao mòn pin hay chỉ là sự cố trong việc tính toán tình trạng sức khỏe của pin.

Thông tin được báo cáo từ cộng đồng người dùng Samsung.

Samsung đã thông báo rằng bản cập nhật One UI 9.5 hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm beta tại một số thị trường. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân gây ra vấn đề cũng như các mẫu Galaxy bị ảnh hưởng.

Người dùng hiện đang chờ đợi bản cập nhật One UI 9.5 để xem liệu tình trạng pin có trở lại bình thường hay không. Nếu đây chỉ là lỗi trong việc đọc dữ liệu, bản cập nhật có thể điều chỉnh lại phần trăm mà không làm giảm dung lượng pin thực tế. Ngược lại, nếu dung lượng pin đã bị giảm về mặt vật lý, bản cập nhật phần mềm sẽ không thể khôi phục lại được.