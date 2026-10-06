Thiết bị gia dụng Samsung giờ cũng được hưởng nét nổi bật của smartphone Galaxy

Ngày nay, công nghệ đã phát triển vượt bậc giúp mọi người sở hữu các thiết bị như tủ lạnh, máy giặt và máy rửa bát có khả năng hoạt động tự động theo lịch trình. Tuy nhiên, sự tiện nghi này cũng đi kèm với những vấn đề hiện đại, bao gồm lỗi phần mềm và yêu cầu cập nhật firmware.

Các thiết bị gia dụng thông minh của Samsung được hỗ trợ đến 7 năm.

Là một trong những công ty công nghệ hàng đầu, Samsung cam kết hỗ trợ các thiết bị thông minh kết nối Wi-Fi trong tối đa 7 năm kể từ ngày ra mắt. Tuy nhiên, cam kết này không phải lúc nào cũng được đảm bảo, bởi vị trí địa lý có thể ảnh hưởng đến thời gian nhận cập nhật phần mềm, và Samsung có quyền chấm dứt hỗ trợ sớm nếu phần cứng không còn đủ khả năng để cập nhật.

Mặc dù thiết bị của người dùng không ngừng hoạt động ngay lập tức khi hết thời gian hỗ trợ, nhưng việc thiếu cập nhật có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chúng. Samsung cũng cung cấp chương trình đổi cũ lấy mới nhằm giúp người dùng có cơ hội nâng cấp thiết bị, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ bị ràng buộc vào hệ sinh thái của Samsung và ứng dụng SmartThings.

Lưu ý khi mua thiết bị gia dụng thông minh

Trước khi quyết định mua thiết bị gia dụng thông minh, người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Các thiết bị này có thể giúp đơn giản hóa nhiều công việc hằng ngày, từ ghi nhớ công thức nấu ăn đến lập danh sách mua sắm, nhưng chúng cũng tiềm ẩn nguy cơ về quyền riêng tư và có thể gặp khó khăn trong việc hoạt động ổn định nếu không có kết nối internet.

Một số yếu tố mà người dùng nên lưu ý khi mua thiết bị gia dụng thông minh.

Giá cũng là một yếu tố quan trọng. Thông thường, thiết bị thông minh có giá cao hơn so với các thiết bị thông thường. Ví dụ, một chiếc tủ lạnh thông thường có giá khoảng 500 USD, trong khi tủ lạnh thông minh tương đương có giá gần 800 USD. Nếu bị thu hút bởi các tính năng như camera Wi-Fi tích hợp, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư vì nhiều người đã từ bỏ tủ lạnh thông minh do chức năng không đáp ứng được kỳ vọng.

Cuối cùng, vấn đề quyền riêng tư cũng cần được xem xét. Các thiết bị thông minh thường yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân, điều này có thể gây lo ngại cho một số người. Nếu không thoải mái với việc thiết bị tự động thu thập dữ liệu, có lẽ người dùng nên lựa chọn các thiết bị gia dụng thông thường.