Chuyên gia rò rỉ MUTLeaks vừa đăng tải trên mạng xã hội X rằng tựa game Iron Man của EA dự kiến sẽ có màn giới thiệu chính thức trong hai tuần tới. Thời điểm này trùng với sự kiện The Game Awards dự kiến diễn ra vào ngày 10/12. Nhiều khả năng EA và Marvel sẽ chọn sân khấu này để trình diễn trò chơi lần đầu tiên kèm theo ngày hoặc khung thời gian phát hành.

Tựa game Iron Man của EA có thể trình làng tại sự kiện The Game Awards.

Trước đó, EA công bố Motive Studio có trụ sở tại Montreal đang phát triển dự án này từ tháng 9/2022. Suốt hơn bốn năm qua, hãng giữ im lặng và không đưa ra bất kỳ cập nhật chính thức nào, khiến người hâm mộ hoài nghi về khả năng ra mắt của trò chơi.

Hy vọng về dự án được nhen nhóm trở lại khi một đoạn trailer bị rò rỉ hồi tháng 8 cho thấy game vẫn đang được tiếp tục phát triển. Video này hé lộ một số cảnh lối chơi, cơ chế chiến đấu, thế giới trong game, một vài nhân vật cùng nhiều bộ giáp Iron Man khác nhau.

Tuy nhiên, các cảnh quay rò rỉ cũng cho thấy trò chơi vẫn còn rất nhiều công đoạn cần hoàn thiện, đồng nghĩa game sẽ không thể phát hành trong năm nay. Ngoài ra, do chưa rõ độ tuổi của đoạn video bị lộ từ tháng 8, rất khó để đánh giá tiến độ phát triển thực tế hiện tại đã đi được đến đâu.

Một phân cảnh trong đoạn trailer bị rò rỉ của game Iron Man.

Mọi thông tin hiện vẫn dừng ở mức độ rò rỉ và chưa có xác nhận từ nhà phát hành. Nếu tiết lộ của nguồn tin MUTLeaks chính xác, người hâm mộ sẽ không phải chờ đợi lâu nữa để đón nhận thông báo chính thức về tựa game Iron Man.