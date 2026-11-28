Giờ đây, chiếc iPhone Duo – mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple là một trong những món quà Giáng sinh được mong chờ nhất năm nay, chỉ trừ ông Pavel Durov - ông chủ của mạng xã hội Telegram.

Vấn đề không nằm ở giá tiền của iPhone Duo bởi vị tỷ phú này sở hữu khối tài sản lên tới hơn 12 tỷ USD. Tuy nhiên, dựa trên những bình luận gần đây, ông không ấn tượng với thiết bị gập của Apple.

"Kích thước không phù hợp"

Cụ thể, trên mạng xã hội Telegram, ông Pavel Durov đã có nội dung chat như sau:

"Cuối cùng, Apple cũng cho ra đời một chiếc điện thoại vừa quá to lại vừa quá nhỏ. Chúng có thể gập đôi giống như mong muốn của bạn. Chúng tôi vẫn nỗ lực tối ưu Telegram để hiển thị tuyệt đẹp trên cả hai kích thước màn hình ‘khó chiều’ này. Chúng tôi luôn sẵn lòng làm những việc tốt đẹp cho cộng đồng."

iPhone Duo.

Chiếc điện thoại màn hình gập của Apple sở hữu tỷ lệ khung hình giống như một cuốn hộ chiếu – tương tự như Galaxy Z Fold8 hay Xiaomi 18 Fold. Người dùng có một màn hình lớn khi mở máy ra và có thêm một màn hình nhỏ hơn nhiều khi gập lại. Ông Durov cũng cho hay, đội ngũ phát triển Telegram đã nỗ lực để ứng dụng nhắn tin này hiển thị đẹp mắt trên cả hai kích thước màn hình.

Thực tế, iPhone Duo là một thành tựu kỹ thuật đáng nể. Apple đã trang bị cho máy màn hình gập Super Retina XDR OLED 7,6 inch ở bên trong và màn hình 5,4 inch ở bên ngoài. Cả hai đều hỗ trợ công nghệ ProMotion với tần số quét lên đến 120Hz, tính năng màn hình luôn bật (Always-On) và độ sáng tối đa ngoài trời đạt 3.000 nit. Thiết bị sử dụng chip A20 Pro của Apple, đi kèm RAM 12 GB và tùy chọn bộ nhớ trong lên tới 2 TB.

Ông chủ Telegram chia sẻ quan điểm về iPhone Duo.

Chiếc điện thoại sở hữu khung viền titan này nặng 254 gram, được bảo vệ bởi lớp kính Ceramic Shield 2, đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68 cùng hệ thống pin kép với tổng dung lượng 4.883 mAh.

Dẫu vậy, thiết bị vẫn tồn tại một vài điểm hạn chế. Apple đã chọn sử dụng Touch ID thay vì Face ID, camera selfie bên trong được đặt ẩn dưới màn hình. Hệ thống camera phía sau chỉ chứa hai cảm biến Fusion 48MP.

Vấn đề lớn nhất

Đáng chú ý, iPhone Duo liên tục bị chỉ trích khi gặp lỗi màn hình "Crackgate" chưa? Cụ thể, một số người dùng iPhone Duo đã gặp phải tình trạng xuất hiện vết nứt, các đường sáng và điểm ảnh chết dọc theo nếp gấp màn hình chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.

Apple đã thừa nhận một số lượng nhỏ thiết bị bị ảnh hưởng và đang cung cấp dịch vụ thay thế miễn phí trong thời hạn bảo hành. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, số lượng thiết bị bị ảnh hưởng thực tế không hề nhỏ.

Tại Việt Nam, giá bán niêm yết của iPhone Duo vẫn ở mức cao - từ 64,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB và đã được lên kệ tại nhiều hệ thống bán lẻ chính hãng.