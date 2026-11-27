Lượng iPhone đã qua sử dụng trên thị trường có xu hướng tăng khi người dùng nâng cấp lên các thế hệ mới. Nguồn hàng đa dạng hơn giúp người mua có thêm lựa chọn về phiên bản, dung lượng bộ nhớ và mức giá, đặc biệt ở nhóm iPhone Pro và Pro Max.

Thị trường iPhone cũ đang có thêm nguồn cung từ những người dùng chuyển sang các dòng máy mới. Việc nâng cấp thiết bị sau mỗi thế hệ sản phẩm tạo ra lượng máy đã qua sử dụng với nhiều phân khúc giá khác nhau, từ những mẫu iPhone phổ thông đến các phiên bản cao cấp.

Nhiều mẫu iPhone cũ đang giảm giá.

Trên thị trường bán lẻ, người tiêu dùng có thể tham khảo sản phẩm tại nhiều hệ thống phân phối như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS cùng các cửa hàng chuyên kinh doanh thiết bị Apple đã qua sử dụng. Mỗi hệ thống có danh mục sản phẩm và chính sách riêng, do đó người mua thường cần đối chiếu giá bán, tình trạng máy và chế độ bảo hành trước khi quyết định.

Ghi nhận tại Di Động Việt, lượng người dùng chuyển sang iPhone 18 Pro Series và iPhone Duo góp phần bổ sung nguồn hàng cho phân khúc máy cũ. Các sản phẩm trải dài từ dòng tiêu chuẩn đến những phiên bản cao cấp, tạo thêm lựa chọn cho người có nhu cầu sử dụng iPhone nhưng muốn kiểm soát ngân sách.

Trong đó, nhóm iPhone Pro và Pro Max tiếp tục là phân khúc đáng chú ý nhờ cấu hình, màn hình và hệ thống camera. So với việc mua máy mới cùng thế hệ, lựa chọn thiết bị đã qua sử dụng giúp người dùng tiếp cận những dòng sản phẩm cao cấp với mức chi phí thấp hơn.

Khảo sát danh mục sản phẩm tại hệ thống này cho thấy giá iPhone cũ trải rộng từ dưới 9 triệu đồng đến hơn 34 triệu đồng, tùy đời máy, phiên bản bộ nhớ và tình trạng thiết bị.

Ở nhóm sản phẩm có giá dễ tiếp cận, iPhone 13 128GB được niêm yết 9,29 triệu đồng, trong khi iPhone 14 256GB có giá 17,69 triệu đồng. Với người dùng muốn sở hữu thiết bị có cấu hình cao hơn, iPhone 14 Pro Max 128GB có mức giá niêm yết 18,29 triệu đồng.

Ở phân khúc cao hơn, iPhone 15 Pro Max 256GB có giá niêm yết 23,99 triệu đồng. Các phiên bản iPhone 16 Pro 128GB và iPhone 16 Pro Max 256GB lần lượt được niêm yết 22,39 triệu đồng và 26,59 triệu đồng.

Đối với dòng máy đời mới hơn, iPhone 17 Pro Max 256GB có giá niêm yết 32,59 triệu đồng, còn phiên bản 512GB ở mức 39,79 triệu đồng. Sự chênh lệch giữa các phiên bản cho thấy dung lượng bộ nhớ và thế hệ sản phẩm là những yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến giá bán trên thị trường máy cũ.

Bảng giá tham khảo một số mẫu iPhone đã qua sử dụng:

Sản phẩm Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) iPhone 13 128GB - Hồng 9,29 8,79 iPhone 14 256GB LL/A - Tím 17,69 16,09 iPhone 14 Pro Max 128GB - Tím 18,29 16,69 iPhone 16 Pro 128GB - Titan Sa Mạc 22,39 20,59 iPhone 15 Pro Max 256GB - Titan Tự Nhiên 23,99 20,99 iPhone 16 Pro Max 256GB LL/A - Titan Trắng 26,59 24,59 iPhone 17 Pro Max 256GB - Cam 32,59 29,09 iPhone 17 Pro Max 512GB - Cam 39,79 34,09

Bên cạnh giá bán, chất lượng và nguồn gốc thiết bị là những yếu tố người mua cần quan tâm. Đặc biệt, trước thời điểm Thông tư 63/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, quy định liên quan đến danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu cũng là vấn đề cần lưu ý khi lựa chọn thiết bị.

Đối với iPhone cũ, người mua nên kiểm tra tình trạng ngoại hình, màn hình, camera, pin, Face ID và các chức năng kết nối. Thông tin về nguồn gốc, linh kiện đã thay thế, tình trạng khóa tài khoản và chính sách bảo hành cũng cần được xác nhận rõ ràng trước khi thanh toán.

Nguồn cung tăng giúp thị trường có thêm lựa chọn, nhưng mức giá thấp không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng một thiết bị đã qua sử dụng. Việc so sánh giá giữa các cửa hàng, kiểm tra trực tiếp tình trạng máy và tìm hiểu chính sách bảo hành sẽ giúp người mua hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng.