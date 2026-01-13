Tiếc nuối smartphone “đẹp như tranh vẽ” của Xiaomi

Quyết định này của Xiaomi phản ánh sự thay đổi trong định hướng của hãng khi các yếu tố về hiệu năng, pin và tản nhiệt đang được ưu tiên hơn so với thiết kế mỏng nhẹ.

Ảnh kết xuất Xiaomi 17 Air dựa trên các tin đồn.

Theo báo cáo của Gizchina, kể từ ngày 11/1/2026, Xiaomi 17 Air chỉ tồn tại dưới dạng nguyên mẫu. Đây là một điều đáng tiếc khi nhìn vào thiết kế của thiết bị, vốn sở hữu khung kim loại gia công theo phương pháp “cold-sculpted”, cụm camera ngang ở mặt lưng và camera chính độ phân giải 200 MP. Tuy nhiên, độ mỏng quá mức khiến kết cấu thân máy dễ bị ảnh hưởng, đồng thời gây khó khăn lớn cho việc bố trí pin và hệ thống làm mát.

Giới phân tích cho rằng dự án bị dừng không chỉ vì yếu tố kỹ thuật. Sau khi các mẫu smartphone siêu mỏng, trong đó có iPhone Air, gặp hạn chế về thời lượng pin và hiện tượng giảm hiệu năng do quá nhiệt, nhiều hãng Trung Quốc đã tạm dừng các kế hoạch tương tự. Thị hiếu người dùng cũng chuyển dịch rõ rệt sang các thiết bị có pin dung lượng lớn, vốn đáp ứng nhu cầu sử dụng trong thời gian dài.

Trong khi đó, dòng Xiaomi 17 đang được phát triển theo hướng khác. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị pin khoảng 7.000 mAh, còn bản Pro Max có thể đạt 7.500 mAh. Việc tích hợp các viên pin lớn này gần như không khả thi trên một thiết bị dày 5,5 mm.

Nhưng sản phẩm giờ đây chỉ tồn tại dưới dạng nguyên mẫu.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến sự xuất hiện của Xiaomi 17 Air chính là vấn đề nhiệt độ. Snapdragon 8 Elite Gen 5 với xung nhịp cao đã khiến một số nguyên mẫu Xiaomi 17 Pro bị đánh giá là nóng khi hoạt động nặng. Việc đưa con chip này vào một thân máy siêu mỏng, thiếu không gian cho buồng hơi tản nhiệt như Xiaomi 17 Air tiềm ẩn rủi ro về độ ổn định lâu dài.

Dù không được thương mại hóa, Xiaomi 17 Air vẫn để lại dấu ấn ở khía cạnh nghiên cứu. Các vật liệu mỏng và ngôn ngữ thiết kế camera ngang đang được Xiaomi áp dụng cho MIX Fold 5, dòng điện thoại gập nơi độ mỏng khi gập lại có giá trị sử dụng thực tế hơn.