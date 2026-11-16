Những smartphone "đáng đồng tiền bát gạo" nhất năm nay

Thị trường smartphone năm 2026 tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh giữa Apple và Samsung với những cải tiến tập trung vào màn hình, camera, thời lượng pin và trí tuệ nhân tạo. Qua quá trình đánh giá hàng chục thiết bị, CNET đã lựa chọn ra những mẫu điện thoại nổi bật ở nhiều phân khúc và nhu cầu sử dụng khác nhau.

Các sản phẩm được đánh giá cao không chỉ sở hữu cấu hình mạnh mà còn hướng đến trải nghiệm thực tế, từ chụp ảnh, giải trí đến sử dụng hàng ngày. Dưới đây là những mẫu điện thoại được CNET xếp hạng theo thứ tự đề xuất.

1. iPhone 17

Giá bán từ: 28,49 triệu đồng

Điểm CNET: 9,1/10

iPhone 17 nhận danh hiệu Editors’ Choice của CNET và là mẫu iPhone tiêu biểu trong danh sách. So với thế hệ trước, thiết bị có màn hình nâng cấp với tần số quét 1-120Hz, mang lại chuyển động mượt hơn khi cuộn trang, chơi game hoặc xem nội dung. Đây là cải tiến có ý nghĩa với người dùng thường xuyên tương tác trên màn hình.

iPhone 17.

Camera của iPhone 17 cũng được bổ sung tính năng mới, thời lượng pin dài hơn và tốc độ sạc nhanh hơn giúp giảm thời gian chờ khi sử dụng. Những thay đổi này phù hợp với nhu cầu chụp ảnh, làm việc và giải trí hằng ngày. Dù vậy, thiết kế tổng thể của máy vẫn không có nhiều khác biệt so với thế hệ trước. Apple Intelligence vẫn chưa hoàn thiện, khiến một số tính năng AI chưa thực sự tạo ra giá trị rõ rệt. Với người đang dùng iPhone đời cũ, iPhone 17 là lựa chọn đáng cân nhắc nếu ưu tiên trải nghiệm ổn định và nâng cấp màn hình.

2. Samsung Galaxy S26 Ultra

Giá bán từ: 31,99 triệu đồng

Điểm CNET: 9,3/10

Galaxy S26 Ultra được nhận danh hiệu Editors’ Choice và Lab Test Winner. Một trong những điểm nổi bật của máy là Privacy Display, tính năng màn hình riêng tư giúp hạn chế người bên cạnh nhìn thấy nội dung. Đây là tiện ích hữu ích khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng, trên phương tiện giao thông hoặc trong môi trường làm việc.

Galaxy S26 Ultra.

Thiết bị còn có thời lượng pin dài, camera chất lượng và các tính năng AI dễ sử dụng. Tuy nhiên, một số khả năng AI chưa hoạt động nhất quán, máy không hỗ trợ sạc không dây từ tính. Nhiều thông số cũng tương đồng với Galaxy S25 Ultra, khiến người dùng đang sở hữu thế hệ trước cần cân nhắc mức độ cần thiết của việc nâng cấp. Galaxy S26 Ultra phù hợp với người muốn có smartphone Android cao cấp, camera tốt và màn hình hỗ trợ bảo vệ quyền riêng tư.

3. iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Giá bán từ: 41,99 triệu đồng

Điểm CNET: 9,3/10

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hướng tới người dùng ưu tiên khả năng chụp ảnh và quay video. Camera của bộ đôi có thể ghi lại hình ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện, đặc biệt ở môi trường thiếu sáng và ban đêm. Focus Tracking giúp theo dõi chủ thể chuyển động, hữu ích khi chụp trẻ nhỏ, thú cưng hoặc quay video những hoạt động khó đoán.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Khả năng sạc cũng được cải thiện đáng kể. Theo thử nghiệm của CNET, iPhone 18 Pro Max có thể sạc được 77% pin sau 30 phút sạc. Thiết kế chắc chắn và tính năng Reference Image hỗ trợ tạo hình ảnh AI dựa trên ảnh tham chiếu là những điểm cộng khác. Dù vậy, giá khởi điểm của chúng khá cao. Trong đó, phiên bản Pro Max nặng 249 gram, có thể gây mỏi cổ tay khi sử dụng lâu. Camera Control cũng chưa hỗ trợ điều chỉnh khẩu độ hoặc tốc độ màn trập.

4. Galaxy S26

Giá bán từ: 20,99 triệu đồng

Điểm CNET: 8,3/10

Galaxy S26.

Galaxy S26 hướng đến người dùng cần điện thoại hiện đại, camera tốt và thiết kế gọn gàng. Máy có ngoại hình tinh giản, khả năng chụp ảnh đáp ứng tốt nhu cầu thông thường và một số tính năng AI hữu ích. Nhược điểm của máy là chỉ sở hữu tính năng sạc có dây 25W - tương đối chậm so với nhiều thiết bị khác. Phần lớn nâng cấp nằm ở phần mềm thay vì phần cứng, khiến người đang sử dụng Galaxy S25 có thể chưa cần đổi máy.

5. Samsung Galaxy Z Fold8

Giá bán từ: 41,19 triệu đồng

Điểm CNET: 8,6/10.

Nhìn chung, Galaxy Z Fold8 phù hợp với người thường xuyên xem video, đọc tài liệu hoặc đa nhiệm trên màn hình lớn.

Galaxy Z Fold8.

Thiết kế linh hoạt, nếp gấp màn hình chính được giảm thiểu và thời lượng pin cải thiện so với Z Fold 7 là những điểm đáng chú ý. Camera của máy tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh. Tuy nhiên, máy không có camera telephoto, thiếu nam châm tích hợp cho sạc Qi2 và có giá khởi điểm khá cao, năng AI đôi lúc chưa ổn định cũng ảnh hưởng trải nghiệm.

6. iPhone Duo

Giá bán từ: 64,99 triệu đồng

Điểm CNET: 8,7/10

iPhone Duo nổi bật ở khả năng kết hợp phần cứng và phần mềm trên thiết kế màn hình gập. Hệ điều hành iOS 27 được tối ưu cho cả hai màn hình, giúp chuyển đổi trải nghiệm liền mạch. Thiết kế nhỏ gọn như hộ chiếu thuận tiện mang theo, đồng thời hỗ trợ sử dụng nhiều ứng dụng theo chiều ngang.

iPhone Duo.

Camera góc rộng và siêu rộng 48 megapixel cho hình ảnh sắc nét. Màn hình trong phủ lớp matte giúp giảm phản chiếu và cảm giác nếp gấp, trong khi chuẩn IP68 hỗ trợ chống bụi và nước. Camera FaceTime đặt dưới màn hình tạo trải nghiệm xem nội dung rộng hơn.

Dù vậy, thiết bị không có camera tele, thiếu Face ID và khả năng chụp ảnh, quay video bị hạn chế hơn iPhone 18 Pro. Đa nhiệm trên màn hình trong cũng chưa linh hoạt khi chuyển đổi giữa các chế độ. iPhone Duo phù hợp với người muốn smartphone gập phục vụ đọc, xem video và làm việc trên màn hình lớn.