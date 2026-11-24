Theo thông tin từ trang tin Digital Chat Station (DCS), Xiaomi đang thử nghiệm một cảm biến camera 50 MP mới cho dòng điện thoại Xiaomi 19 mà công ty dự kiến ra mắt vào năm 2027. Cảm biến này sẽ kết hợp với ống kính 14mm hứa hẹn mang lại góc nhìn lên tới 114 độ.

Xiaomi 19 có màn nâng cấp lớn về camera siêu rộng.

Nếu thông tin chính xác, đây được xem là một bước tiến đáng kể so với hệ thống camera hiện tại của Xiaomi, khi Xiaomi 18 Pro chỉ có camera siêu rộng 50 MP với ống kính 17mm và góc nhìn 102 độ.

Camera mới của dòng Xiaomi 19 được cho là sẽ có góc nhìn rộng hơn 12 độ, cho phép người dùng thu được nhiều khung cảnh hơn mà không cần phải lùi xa. Ngoài camera siêu rộng, DCS cũng tiết lộ rằng Xiaomi đang phát triển một camera tele dạng kính tiềm vọng và một camera chính mới, mặc dù chưa có thông tin chi tiết về các thông số kỹ thuật.

Hiện tại, Xiaomi không có kế hoạch sản xuất phiên bản Ultra cho dòng điện thoại này. Trước đó, công ty đã hủy bỏ kế hoạch cho Xiaomi 18 Ultra do lo ngại về giá bán. DCS cũng cho biết chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Xiaomi 19 Ultra đang được phát triển.

Camera siêu rộng giúp người dùng mở rộng góc chụp hơn.

Trong khi đó, Vivo dự kiến sẽ ra mắt mẫu X500 Ultra vào năm tới, với hứa hẹn trang bị cảm biến Sony LYT-L910 cho cả camera chính và camera siêu rộng. Sản phẩm này dự kiến sẽ có mặt tại Trung Quốc vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4/2027.

Hiện tại, các thông tin về camera siêu rộng, camera tiềm vọng mới và camera chính của Xiaomi 19 vẫn chưa được xác nhận. Công ty sẽ không công bố bất kỳ thông tin nào về dòng sản phẩm này cho đến quý 4/2027.