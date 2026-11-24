Thương hiệu Doogee đang chuẩn bị giới thiệu sản phẩm mới mang tên Doogee Note 70, thu hút sự chú ý nhờ tính năng màn hình phụ phía sau - một đặc điểm thường thấy trên các dòng smartphone cao cấp hoặc thiết bị siêu bền.

Điểm nổi bật nhất của Doogee Note 70 là thiết kế mặt lưng với cụm ba ống kính camera xếp dọc ở cạnh trái, kèm theo đèn flash, tạo cảm giác quen thuộc giống như trên mẫu Galaxy S26 Ultra của Samsung. Sự sắp xếp này không chỉ giúp mặt lưng trông gọn gàng mà còn hiện đại hơn.

Ngoài cụm camera, Doogee Note 70 còn được trang bị màn hình phụ hình vuông kích thước 1.8 inch, tương tự như chiếc Xiaomi 18 Pro Max ra mắt hồi tháng 9, mặc dù kích thước nhỏ hơn so với 2.9 inch của đối thủ. Màn hình phụ này hứa hẹn sẽ hỗ trợ người dùng trong việc xem nhanh thông báo hoặc chụp ảnh selfie bằng camera sau.

Trước đây, Doogee đã áp dụng tính năng hiển thị mặt lưng trên các dòng điện thoại siêu bền, như mẫu Doogee S200 Plus ra mắt năm 2025 với tấm nền AMOLED 1.32 inch. Việc đưa tính năng này lên dòng Note thông thường cho thấy nỗ lực đổi mới của hãng. Theo các hình ảnh rò rỉ, Doogee Note 70 sẽ có hai tùy chọn màu sắc: tím đậm và bạc.

Về hiệu năng, Doogee Note 70 sẽ sử dụng vi xử lý Unisoc T7250, một chip 12nm dành cho các thiết bị 4G phổ thông, phù hợp với nhu cầu sử dụng cơ bản. Chip này cũng đã được sử dụng trên phiên bản Note 58 trước đó. Mặc dù cấu hình không quá nổi bật, Doogee Note 70 ghi điểm với viên pin dung lượng 6.500 mAh, mang lại thời gian sử dụng bền bỉ cho các tác vụ hàng ngày, tăng thêm 250 mAh so với hai thế hệ tiền nhiệm Note 58 và Note 59.

Dưới đây là các thông số phần cứng đã được xác nhận từ hãng:

- Màn hình chính: 6.71 inch, cung cấp không gian hiển thị rộng rãi.

- Màn hình phụ: 1.8 inch ở mặt lưng.

- Camera: Cảm biến chính 13MP ở mặt sau, camera trước 8MP.

- Bộ nhớ: Các tùy chọn 4GB RAM với 128GB ROM, 6GB/128GB và 6GB/256GB.

- Hệ điều hành: Chạy trên nền tảng Android 17 mới nhất.

Hiện tại, Doogee vẫn chưa công bố giá bán chính thức cũng như ngày ra mắt cụ thể của Doogee Note 70. Các thông số chi tiết về loại tấm nền, độ phân giải và tần số quét của cả hai màn hình dự kiến sẽ được hãng tiết lộ trong những thông báo tiếp theo. Sản phẩm hứa hẹn sẽ thu hút nhóm người dùng tìm kiếm một thiết bị với thiết kế độc đáo và pin dung lượng cao.