Đỗ Kim Phúc (@dokimphuc.official) vừa xuất sắc được vinh danh tại giải thưởng cấp khu vực ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung Thể thao của năm trong Đêm Chung kết Lễ trao giải TikTok Awards Đông Nam Á 2026 (TikTok Awards Southeast Asia 2026).

Khoảnh khắc nhận giải của Đỗ Kim Phúc tại Lễ trao giải TikTok Awards Đông Nam Á 2026.

Đêm trao giải quy tụ những nhà sáng tạo nội dung nổi bật từ Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam tại Bali, Indonesia, nhằm tôn vinh những nội dung đã thúc đẩy các phong trào cộng đồng, kết nối văn hóa và tạo ra tác động tích cực trong khu vực.

Là vận động viên bóng đá nghệ thuật và là nhà sáng tạo nội dung thể thao, anh gây dấu ấn không chỉ qua những màn trình diễn kỹ thuật ấn tượng mà còn là nỗ lực lan tỏa tinh thần thể thao và thúc đẩy các hoạt động vì cộng đồng trên TikTok. Trong đó, một số hoạt động cộng đồng nổi bật như dự án 1.000 trái bóng cho em, Xây dựng sân thi đấu bóng đá cho trẻ em vùng cao, Phấp phới Việt Nam, Quỹ Điều ước thể thao, SMCN (Sports MCN).

Bên cạnh đó, Đỗ Thành Long (@chulongquan9) được nhiều người biết đến với cái tên thân thương "Chú Long Quận 9", là nhà sáng tạo nội dung được vinh danh ở hạng mục Changemaker of the Year (Nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng tích cực của năm).

Đỗ Thành Long (@chulongquan9) được nhiều người biết đến với cái tên thân thương "Chú Long Quận 9".

Thông qua TikTok, "chú" đã lan tỏa hành động giúp đỡ người gặp sự cố trên các tuyến đường tại TP.HCM thành những câu chuyện truyền cảm hứng, tiếp cận hàng trăm nghìn người và khuyến khích cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ lẫn nhau.

Câu chuyện của "chú" mang một thông điệp giản dị nhưng lay động lòng người, rằng chúng ta không cần những hành động lớn lao để tạo nên sự khác biệt; đôi khi, việc thay đổi thế giới của một ai đó chỉ bắt đầu từ việc dừng lại và đề nghị giúp đỡ.

Đỗ Thành Long chia sẻ: "Hi vọng nội dung của tôi sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người xung quanh làm việc tốt. Tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ rằng họ có thể làm việc thiện mà không cần phải giàu có; chỉ cần một hành động nhỏ như dọn chiếc nón bảo hiểm rơi hay viên đá lớn giữa đường là đã giúp ích cho rất nhiều người rồi".