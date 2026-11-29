Financial Times ngày 26/11 dẫn ba nguồn tin rằng Nvidia đã trực tiếp yêu cầu Dell, Super Micro Computer và một số đối tác khác không vận chuyển máy chủ tích hợp chip Nvidia đến Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonesia trong thời gian "không xác định". Các bên đã thiết lập quy trình giải phóng những lô hàng cuối cùng trước khi yêu cầu tạm dừng có hiệu lực. Động thái này được cho là để ngăn các doanh nghiệp Trung Quốc có thể khai thác năng lực tính toán bằng cách truy cập từ xa vào chip Nvidia đặt tại trung tâm dữ liệu ở những quốc gia này.

Nvidia, Dell và Super Micro Computer không bình luận về thông tin trên.

CEO Nvidia Jensen Huang tại một sự kiện của công ty đầu năm 2025. Ảnh: Nvidia

Theo WSJ, một số quốc gia tại Đông Nam Á trở thành "điểm trung gian" để công ty Trung Quốc khai thác sức mạnh tính toán. Theo Viện nghiên cứu Institute for Progress, các trung tâm dữ liệu từ xa ở Malaysia và một số nơi khác đã cung cấp khoảng 24% năng lực tính toán AI cho đối tác ở Trung Quốc.

Đông Nam Á cũng được đánh giá là thị trường béo bở với Nvidia. Theo báo cáo tài chính đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu 104 tỷ USD thông qua công ty con ở Singapore năm 2025, tăng 72% so với năm 2024.

Trước đó, ngày 19/11, Bộ Thương mại Mỹ ra quy định nhằm siết doanh nghiệp cung cấp năng lực tính toán từ trung tâm dữ liệu ở nước ngoài cho các công ty có trụ sở hoặc công ty mẹ tại Trung Quốc và các quốc gia thuộc diện hạn chế. Cơ quan này đặt thời hạn 90 ngày để các nhà cung cấp dịch vụ xin giấy phép, trong đó chứng minh người dùng cuối của họ không thuộc danh sách thực thể bị hạn chế.

Động thái dừng vận chuyển chip đến Đông Nam Á của Nvidia được đánh giá có nguy cơ ảnh hưởng đến chính các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và doanh nghiệp Mỹ có kế hoạch khai thác chip từ những quốc gia này. Firmus Grid, nhà cung cấp hạ tầng điện toán đám mây chuyên biệt (neocloud) nhận vốn hỗ trợ từ Nvidia, cho biết hồi tháng 9 đã xây hai trung tâm dữ liệu tại Malaysia phục vụ OpenAI. Công ty cũng triển khai dự án trung tâm dữ liệu tại Indonesia và Singapore.