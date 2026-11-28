Những chiếc điện thoại màn hình gập rộng (wide-screen slab phone) đang là xu hướng mới nhất tại khu vực châu Á. Trước đây, thiết kế này vốn chỉ dành riêng cho các dòng flagship hoặc thiết bị cao cấp. Giờ đây, Doogee đã mang thiết kế mới đến phân khúc bình dân với Doogee Wide Core.

Doogee Wide Core – Điện thoại màn hình gập rộng giá phải chăng

Nếu Huawei Pura X View cao cấp quá đắt đỏ, Doogee chính là lựa chọn kinh tế hơn. Dự kiến, Wide Core mới sẽ chỉ có giá khởi điểm 400 USD (khoảng 10,3 triệu đồng).

Doogee Wide Core.

Tuy nhiên, do có giá phải chăng nên cấu hình của máy không thể so sánh với những chiếc flagship. Thiết bị sở hữu màn hình 6,38 inch với tỷ lệ 16:10, con chip tám nhân Unisoc T750 tầm trung và viên pin lớn 6.500mAh. Máy cung cấp nhiều tùy chọn bộ nhớ, bắt đầu từ RAM 3GB và bộ nhớ trong 64GB, cho đến phiên bản khá ổn với RAM 6GB và bộ nhớ trong 256GB.

"Bản sao" của Huawei Pura X View

Về thiết kế, Doogee Wide Core rất giống với chiếc điện thoại màn hình gập rộng đầu tiên xuất hiện trên thị trường – Huawei Pura X View.

Máy có kích thước gần như tương đồng với độ mỏng 8,5mm (trong khi Pura X View là 6,7mm) và sở hữu cụm camera dạng "Visor" (dải ngang) ở mặt lưng. Ngay cả màu sắc trong các hình ảnh render và tài liệu quảng cáo chính thức của Doogee Wide Core cũng gần như trùng khớp với tông màu đỏ sẫm từng xuất hiện trên Huawei Pura X View.

Cấu hình Doogee Wide Core.

Điều đó còn tùy thuộc vào mức giá chính thức của chiếc Doogee Wide Core. Nếu người dùng muốn có trải nghiệm với thiết kế mới lạ này mà không muốn chi quá nhiều tiền, Doogee Wide Core có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, thông số kỹ thuật và các tính năng khiêm tốn của máy có thể làm hạn chế trải nghiệm, khiến người dùng khó có được cái nhìn đầy đủ về những ưu và nhược điểm của kiểu dáng thiết kế mới này.

Doogee Wide Core có giá phải chăng.

Dự kiến, trong tương lai gần, xu hướng smartphone "màn hình gập rộng" này sẽ còn tiếp tục phát triển. Đây cũng là cơ hội để người dùng có được trải nghiệm chúng với giá phải chăng hơn với nhiều lựa chọn hơn.