Một người dùng có tên "djaye" vừa chia sẻ trên mạng xã hội X ảnh chụp màn hình chạy tựa game GTA 6 trên bo mạch AMD BC-250 nhiều khả năng đã được ép xung hoặc mở khóa thông số. Bức ảnh cho thấy nhân vật Lucia trong tù cùng chỉ số hiệu năng đạt 35 FPS và mức thấp nhất là 29 FPS. Dù một ảnh chụp đơn lẻ chưa thể phản ánh trọn vẹn hiệu năng thời gian thực so với PS5 tiêu chuẩn, những con số này cho thấy phần cứng tái sử dụng đang vận hành trò chơi nhỉnh hơn máy gốc.

Một cảnh trong game GTA 6.

Bước tiến này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng liên tục đạt đột phá với các bản port (chuyển đổi nền tảng) không chính thức của game GTA 6 lên PC bất chấp nỗ lực ngăn chặn từ Take-Two. Về cấu tạo, AMD BC-250 là phiên bản cắt giảm từ bộ xử lý APU của PS5 với cùng bộ nhớ 16 GB GDDR6, bus 256-bit, kiến trúc CPU Zen 2 và GPU RDNA 2. Tuy nhiên, AMD đã giảm số nhân, luồng, đơn vị tính toán (CU), bộ xử lý luồng và xung nhịp để biến bo mạch này thành thiết bị đào tiền mã hóa bán cho ASRock.

Khi thị trường đào tiền mã hóa suy thoái, các bo mạch BC-250 được bán rộng rãi cho người dùng phổ thông với giá trực tuyến từ 120-250 USD (khoảng 3,1- 6,5 triệu đồng), rẻ hơn đáng kể so với PS5 tiêu chuẩn. Nhờ các modder mở khóa thành công những giới hạn phần cứng bị cắt giảm, thiết bị này có thể đạt hiệu năng ngang ngửa hoặc vượt qua PS5 trong một số trường hợp.

Theo dữ liệu chia sẻ, người dùng "djaye", tự nhận là người nhập vai kỹ thuật dịch ngược, đang chạy phiên bản phần sụn 25.06-12.00.00 đã ra mắt hơn một năm. Hiện chưa rõ modder này đã dùng công cụ gì để chỉnh sửa phần cứng, có dự định tối ưu hóa thêm hay sẽ đăng tải video quay quá trình chơi game hay không.

Hình ảnh do modder "djaye" chia sẻ trên X về GTA 6 được vận hành trên bo mạch đào tiền ảo AMD BC-250.

Việc một bo mạch vốn xuất phát từ phần cứng PS5, chuyển sang phục vụ đào tiền mã hóa rồi lại được độ thành máy chơi game cho thấy cách tận dụng linh kiện đầy thú vị của cộng đồng. Từ một linh kiện giá rẻ bị cắt giảm thông số, AMD BC-250 hiện đã có thể vận hành GTA 6 nhỉnh hơn đôi chút so với chiếc PS5 chính thức.